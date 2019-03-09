أخبار مصر | مصر وفيتنام تحتفلان بمرور 55 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر وفيتنام تحتفلان بمرور 55 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت السفارة المصرية في فيتنام، بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الفيتنامية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الفيتنامية، عرضا لفرقة المسرح المصري للعرائس المائية في العاصمة الفيتنامية هانوي، والتي يرافقها وفد من وزارة الثقافة المصرية برئاسة الفنان والمخرج المسرحي ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة "خالد جلال الدين"، وبمشاركة كل من "حياة علي حسن" مدير إدارة البرامج الفنية والمهرجانات الدولية بوزارة الثقافة، ومحمد نور الدين مدير مسرح العرائس المصري.

وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور خمسة وخمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام، وتعزيزاً لأواصر التواصل الثقافي باعتباره جسراً يربط بين البلدين والشعبين الصديقين.

وقد حضر عرض الفرقة المصرية عدد من كبار مسئولي وزارتي الخارجية، والثقافة والرياضة والسياحة الفيتناميتين، والسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العاصمة هانوي، فضلا عن أبناء الجالية المصرية في فيتنام.

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وصرح سفير مصر في فيتنام محمود نايل إن العلاقات المصرية الفيتنامية تشهد حالة من الازدهار على مختلف الأصعدة، خاصة بعد تبادل الزيارات على المستوى الرئاسي بين البلدين خلال العامين الأخيرين، مما أعطى دفعة للتعاون الثقافي الذي يعد أحد أبرز أوجه النشاط المشترك في ضوء ما يتمتع به البلدان من ثقل حضاري وتاريخ طويل حافل بالمساهمات في مسيرة الحضارة الإنسانية.

وتوجه السفير بالشكر إلى مسئولي وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الفيتنامية، الذين حرصوا على عقد لقاءات عمل مع نظرائهم من وزارة الثقافة المصرية لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي وتبادل العروض الفنية، والمشاركة في المهرجانات الثقافية الدولية التي يستضيفها البلدان لتعميق التواصل بين البلدين والاحتفاء بالتنوع الثقافي، وما يساهم به لإثراء الحياة الفكرية للمجتمعات والشعوب.

وأضاف السفير المصري أن مخرجة العرض الفنانة مي مهاب تلقت تدريبها في هذا المجال في فيتنام خلال السنوات الماضية، ونجحت في نقله وتقديمه بصورة متقنة في قالب مصري بتصميم مستوحى من التاريخ الفرعوني وقصة مستندة إلى الأساطير المصرية القديمة، الأمر الذي كان محط إعجاب الحضور من مختلف الجنسيات، خاصة وأن فيتنام تفردت عبر تاريخها بأسرار فن العرائس المائية، لتكون الفرقة المصرية للعرائس المائية بذلك هي أول فرقة من خارج فيتنام تقدم هذا الفن الفريد.