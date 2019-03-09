أخبار مصر | "المشاط" توزع تيجان فرعونية على زائرات الجناح المصري ببورصة برلين

رئيس هيئة تنشيط السياحة يعقد عددا من اللقاءات ببورصة برلين

واصل المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، لقاءاته المهنية مع ممثلي بعض شركات السياحة وكبار منظمى الرحلات حول العالم؛ وذلك خلال مشاركته ضمن الوفد الحكومي الرسمي المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB، والتي تُعقد خلال الفترة من 6-10 مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.

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حيث التقي السيدة Stefanie Berlin رئيس مجلس إدارة توماس كوك لشرق ووسط أوروبا؛ وتم خلال اللقاء بحث آلية دفع الحركة السياحية الوافدة إلي مصر من وسط وشرق أوروبا، بالإضافة إلي الوقوف على المعوقات التى يمكن العمل على تذليلها لدفع هذه الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على تنفيذ العديد من الفعاليات أهمها تدريب ممثلي المبيعات على بيع المنتج السياحي المصري، كما عقد رئيس الهيئة لقاء مع مسؤولى شركة Expedia ؛ وذلك لبحث سبل التعاون السياحي لتنفيذ حملة تسويق إلكترونيه للمقاصد المصرية.

كما عقد رئيس الهيئة لقاء مع اتحاد شركات السياحة الناشئة بالسوق الألماني asr؛ وذلك لبحث آلية قيام هذه الشركات بوضع مصر فى كتالوجاتهم السياحية.

وفي سياق متصل عقد رئيس الهيئة عدة لقاءات مع منظمي الرحلات حول العالم؛ حيث عقد لقاء مع منظم الرحلات البولندي ITAKA والذى يعد أهم منظم رحلات بالنسبة لمصر من السوق البولندي؛ حيث تم خلال اللقاء مناقشة كيفية دفع الحركة السياحية الوافدة من السوق البولندي الى مدينه طابا؛ والتى يقوم منظم الرحلات البولندي ITAKA بتنظيم رحله أسبوعية إليها.

كما عقد رئيس الهيئة لقاء مع ممثلى شركه Tuifly والتي تعد من أهم شركات الطيران العارض بالسوق الألماني، كما تمثل أكبر منظم رحلات بالسوق بالألماني، هذا بالإضافة إلي لقاءه مع منظم الرحلات الفرنسي Fram الذي عاد لتنظيم رحلات سياحية من السوق الفرنسي إلي مصر بعد توقف دام لأكثر من ٥ سنوات.

كما عقد رئيس الهيئة لقاء مع منظم الرحلات corendon الذى يعمل بالسوقين الهولندي والبلجيكي؛ والذى وعد خلال اللقاء بزيادة الرحلات السياحية من السوقين البولندي والبلجيكي إلى مدينة الأقصر.