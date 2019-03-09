أخبار مصر | سفير مصر بالخرطوم يلتقي المدير السوداني لإذاعة وادي النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر بالخرطوم يلتقي المدير السوداني لإذاعة وادي النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، أمس، الطيب قسم السيد، المدير السوداني لإذاعة وادى النيل، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين مصر والسودان فى المجال الإعلامي والإذاعي.

وطرح مسؤول إذاعة وادي النيل خلال اللقاء عددًا من المقترحات، تضمنت إحياء مبادرة البث المشترك بين إذاعتي البلدين لنقل الأحداث والمناسبات المهمة، وعقد برامج تدريبية متخصصة للإذاعيين السودانيين لدى المؤسسات الإعلامية والإذاعية المصرية، وإرسال فرق إذاعية من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السودانية إلى مصر لمتابعة المشروعات الإستراتيجية المشتركة، إلى جانب إقامة حفل سنوي بالتناوب بين القاهرة والخرطوم تشارك فيه المؤسسات المعنية بالإبداع الثقافي والموسيقى فى البلدين وتنقله القنوات والإذاعات المصرية والسودانية.

من جانبه، أكد السفير المصرى فى الخرطوم على أهمية التعاون الإعلامى بين البلدين، والعمل على تفعيل البرنامج التنفيذى فى مجال الإذاعة والتلفزيون وميثاق الشرف الإعلامي الذى تم التوقيع عليهما خلال اللجنة الرئاسية المصرية السودانية التى عقدت فى شهر أكتوبر الماضى، وما يتضمنه البرنامج التنفيذي من دورات تدريبية وفرص للتعاون الإعلامي، فضلاً عن دور الإعلام فى نقل الصورة الحقيقية لمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين فى شتى المجالات، وصور التعاون والمشروعات الإستراتيجية المشتركة مثل مشروع الربط الكهربائي ومشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، والتى تهدف لخدمة مواطني الدولتين.