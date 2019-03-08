انت الان تتابع المحاربون القدامى تحتفل بالذكري الخمسين ليوم الشهيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سيتم تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في جميع المحافظات بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وكذا زيارة مصابي العلمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية

أعلن اللواء باسم عزت علام، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن الجمعية أعدت خطة شاملة للاحتفال بمرور خمسين عاما علي يوم الشهيد والمحارب القديم، مضيفا خلال مؤتمر صحفي للإعلام العسكري، أن القائد العام وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية، إضافة لبعض القادة القدامى، سيضعون أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول غدا، كما سيقام المهرجان الرياضي بجهاز الرياضة للقوات المسلحة الثلاثاء المقبل، يشمل مباريات ودية في كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والعدو بالكراسي المتحركة "تتابع" بين فرق الجمعية، علاوة علي عروض للموسيقات العسكرية.

ويتضمن الاحتفال إقامة معرض فني للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل خلال المدة 14-23 مارس 2019 لعرض إبداعات وأعمال المحاربين القدماء. وتعقد ندوة تثقيفية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بتشريف القائد العام ورئيس الأركان، حيث يتم تكريم بعض قدامى قادة القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

ويتضمن الاحتفال إقامة معرض فني للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل خلال المدة 14-23 مارس 2019 لعرض إبداعات وأعمال المحاربين القدماء.

وتعقد ندوة تثقيفية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بتشريف القائد العام ورئيس الأركان، حيث يتم تكريم بعض قدامى قادة القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأم المثالية والأب المثالي على مستوى أسر الشهداء ومصابي العمليات.

من جهة أخرى أصدرت الجمعية العدد (57) من مجلة الوفاء والأمل، كما تعتزم تنظيم زيارة أسر الشهداء إلى مقابر شهداء الجيش الثاني الميداني والجيش الثالث الميداني، علاوة علي تنظيم 30 رحلة لأسر الشهداء ومصابي العمليات (المناطق العسكرية - القواعد البحرية/ الجوية - الكليات العسكرية - مصانع القوات المسلحة - نوادى القوات المسلحة - المزارات السياحية).

وسيتم تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في جميع محافظات الجمهورية بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الاحتفال. وكذا زيارة مصابي العلمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية.

وأوضح اللواء علام، أن القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة اهتمت بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالشكل الذي يتناسب مع التضحيات التي قدموها فداءً لثرى الوطن والتطوير الدائم والمستمر لأوجه التكريم والتواصل معهم في مكان إقامتهم. وكذا التنسيق مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة للتواصل مع نظيرتها من الجهات المدنية لحل المشاكل وتذليل الصعاب التي تواجههم.

وأضاف علام: "القوات المسلحة لم ولن تنسى أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وتضحياتهم الطاهرة لتظل راية الوطن خفاقة وسيظلون ملء السمع والبصر في قلوب جميع المصريين بما قدموه من تضحيات فداء للوطن"، ولذا نتابع توصيات القيادة الخاصة بمتطلبات المحاربين القدامي كل عام، حيث تم افتتاح مركز الغسيل الكلوى بفرع الوفاء والأمل بطاقة (30) وحدة غسيل كلوى بدلا من (15).

وتم تنفيذ سبع ندوات تثقيفية بالجامعات المصرية بعدد بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي بهدف زيادة الوعى والولاء والانتماء. كما تم تنظيم الندوة التثقيفية رقم (27) بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم، وقام خلالها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكريم بعض أسر الشهداء ومصابي العلمليات الحربية وتكريم اثنتين من الأمهات المثالية لأسر الشهداء ومصابي العمليات واثنين من الآباء المثاليين لأسر الشهداء ومصابي العمليات وإهدائهم رحلة عمرة على نفقة جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.

يذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أبناء الشهداء ومصابي العمليات مع كبار القادة العسكريين واصطحب الرئيس أبناء الشهداء لمنطقة الألعاب بعد الاستمتاع بفقرات الحفل التي تضمنت تكريم أبناء الشهداء.

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وأضاف علام موضحًا أن الجمعية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالقوات المسلحة قامت بتكريم أبناء الشهداء بجميع المراحل الدراسية، وذلك باصطحابهم أول يوم دراسي من العام الدراسي 2018 – 2019 وتقديم هدايا عينية لهم. كما تم تكريم جميع المستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات وتوزيع الهدايا المادية والعينية عليهم واستكمال تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات من 2017.

واشتملت أوجه التكريم الأخرى علي مساعدات مادية للمستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات وأعضاء الجمعية وصرف بدل نقدي للأجهزة التعويضية للمصابين أعضاء الجمعية. وكذا صرف مجموعه من الدراجات البخارية. كما تم التصديق من الأمانة العامة لوزارة الدفاع على العلاج على نفقة القوات المسلحة لعدد (50) حالة من المستفيدين من أسر الشهداء غير مستحقين للعلاج على نفقة القوات المسلحة.

وفي تفاعل مع أسر الشهداء والمصابين تم تنظيم العديد من رحلات اليوم الواحد لأسر الشهداء ومصابي العمليات من جميع محافظات الجمهورية للمزارات والمتاحف العسكرية.

ونفذت الجمعية معرضين فنيين لعرض منتجات المحاربين وأسر الشهداء خلال احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم واحتفالات أكتوبر.

وقامت بزيارة المستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات كبار السن وتكريمهم بمنازلهم بإجمالى عدد (290) زيارة منزلية بمختلف المحافظات. وتم التنسيق مع المحافظين لإطلاق أسماء الشهداء على عدد (233) مدرسة وميدان وشارع وعدد (9) مركز شباب لتخليد ذكراهم.

ووفقًا للواء علام فقد نظمت الجمعية قافلة طبية تخصصات مختلفة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر لأسر الشهداء من أبناء محافظة الأقصر. وقامت جمعية المحاربين القدماء ومصابي الحرب بالمرور على أبناء الشهداء بالمراحل التعليمية المختلفة بجميع محافظات الجمهورية وتكريمهم وتوزيع الهدايا العينية عليهم بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وأضاف: "في احتفال كبير أقامت القوات المسلحة حفلا كبيرا كرمت فيه أوائل الطلبة من الشهادات العامة والجامعات، وحضر الاحتفال عددا كبيرا من ضباط وقيادات القوات المسلحة بالإضافة لمئات الطلبة والطالبات المتفوقين وأسرهم الذين حضروا لمشاهدة تكريم أبنائهم واستلامهم للهدايا".

وفي نفس السياق صدّق القائد العام للقوات المسلحة على قبول المنحة الدراسية المجانية المقدمة من جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لأبناء الشهداء ومصابي العمليات.

وألقي اللواء علام الضوء علي أوجه التعاون بين جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والمنظمات العربية والدولية بشكل عام والاتحاد العربي للمحاربين القدماء بشكل خاص، موضحًا أن جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تأسست في أبريل عام 1951 ثم بعد عامين من إنشائها انضمت للاتحاد العالمي للمحاربين القدماء عام 1953، حيث أصبحت عضوا مؤسسا في الاتحاد العالمي، كما أصبحت عضوا في اللجنة الدائمة للشئون الإفريقية.

وعام 1960 كان لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب شرف إنشاء الاتحاد العربي للمحاربين القدماء، وبذلك أصبحت الجمعية مشتركة بجميع المحافل دوليا وأفريقيا وعربيا.

ويتم أثناء عقد الجمعية العمومية للاتحاد الدولى والعربي تبادل المعلومات والخبرات بين جميع الجمعيات والمنظمات فيما يختص بالخدمات المقدمة للمحاربين القدماء وأسر الشهداء.