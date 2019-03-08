«المالية» تكشف موعد آخر شريحة من قرض صندوق النقد

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محمد معيط وزير المالية
توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار في شهر يوليو المقبل، عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي التي تعقد خلال شهر أبريل المقبل في واشنطن ثم يعقبها المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الجمعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر سينتهي خلال العام الحالي، بعد 3 سنوات من انطلاق الخطة الشاملة للإصلاح التي ساهمت في استقرار ونمو مؤشرات أداء الاقتصاد المصري الكلية.
من جهته، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، إن علاقة صندوق النقد الدولي مع مصر لا تقتصر فقط على التمويل، مشيرا إلى أن الوزارة ستحضر اجتماعات الصندوق السنوية في أبريل على أن تحصل مصر على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي منتصف العام الحالي.وأضاف أنه سيتم إطلاق برنامج داخل
من جهته، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، إن علاقة صندوق النقد الدولي مع مصر لا تقتصر فقط على التمويل، مشيرا إلى أن الوزارة ستحضر اجتماعات الصندوق السنوية في أبريل على أن تحصل مصر على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي منتصف العام الحالي.
وأضاف أنه سيتم إطلاق برنامج داخل الوزارة خلال شهر أبريل 2019، لتأهيل القيادات الشابة بقطاعات الوزارة في سن ما بين 35 إلى 50 سنة يجمع ما بين 90 إلى 100 فرد لدعم القدرات الإدارية والتعامل مع إدارة التغيير ومجموعات العمل.
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