شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تستعين بالخبرة الأوروبية لإنهاء مشكلة القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت وزارة التنمية المحلية، أمس، الندوة الدولية حول إدارة المخلفات الصلبة، والتى نظّمتها الوزارة بالتعاون مع آلية الدعم الفنى وتبادل المعلومات «TAIEX» بالاتحاد الأوروبى، بحضور خبيرين من وكالة حماية البيئة الأسكتلندية، وعدد من قيادات الوكالة الألمانية للتعاون الدولى «Giz» وسكرتيرى عموم محافظتى القليوبية ومطروح، ورؤساء هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، ومديرى إدارة المخلفات الصلبة بمحافظات الغربية والدقهلية وقنا والإسكندرية وكفر الشيخ، وممثلى عدد من شركات القطاع الخاص.

وفى نهاية الفعاليات أجرت ورش العمل العديد من الزيارات الميدانية لمصانع التدوير والمعالجة والدفن الصحى للمخلفات بالمدفن الصحى فى 15 مايو، والمدفن الصحى بالوفاء والأمل، إلى جانب زيارة شركة «إيكاور» العاملة فى مجال المخلفات الصلبة ومركز تدريب التنمية المحلية بسقارة. وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الندوة جاءت فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتعرّف على أفضل الخبرات الدولية فى إدارة منظومة المخلّفات الصلبة، وتعريف القطاع الخاص بطبيعة المنظومة على أرض المحافظات، لافتًا إلى أن ورش العمل التى عُقدت على مدار 4 أيام، تضمنت مراحل إدارة المنظومة وأهم عناصرها وكيفية حساب التكلفة الاستثمارية والتشغيلية لها.

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وشدد «شعراوى» على اهتمام الدولة بالقضاء على مشكلة المخلفات- والتى تأتى على رأس أولويات أجندة الاهتمام الوطنية والإيمان بضرورة الاشتراك مع القطاع الخاص فى إدارة منظومة المخلفات، باعتباره ركيزة أساسية لها، ودراسة ملف الاستثمار فى المخلفات بعناية وبحث التكنولوجيا المتاحة وآليات خلق شراكات فى هذا المجال.

من جانبهم، أوضح المشاركون أن إدارة المخلفات الصلبة تعد أحد التحديات المهمة التى تعمل وزارة التنمية المحلية على التوصل لحلول جذرية ومستدامة لها فى سياق دعم تحقيق أهداف التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة التى تسعى من خلالها إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الآثار الضارة لها، وفى الوقت نفسه تعظيم الاستفادة من هذه المخلّفات، بما يتوافق مع التوجهات العالمية.

وتستهدف الوزارة، تفعيل مراقبة خدمات تحسين الجمع والنقل والتخزين المرحلى للمخلفات الصلبة طبقًا للطبيعة الجغرافية والاجتماعية والثقافية لكل منطقة، بالإضافة إلى تشجيع عمليات إعادة تدويرها بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى وجمعيات شباب الخريجين والشركات الناشئة.

وتناولت الورشة على مدار أيامها، أهمية المواد الخام النادرة وكفاءة الكربون والموارد وفوائد الصحة والرفاهية والنمو الاقتصادى وهرمية النفايات وعناصرها المختلفة، ومعايير إنشاء المدافن الصحية، وتطرقت إلى تحليل وتصنيف ونقل النفايات الخطرة وغير الخطرة وقائمة النفايات (EWC) وكيفية فصل وجمع المخلفات ووسائل النقل وأساليب المعالجة، وكذلك كيفية تنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، باعتباره المرحلة الأولى فى طريق طويل من الأنشطة، فضلًا عن استعراض النتائج المتوقعة للبرنامج الوطنى ووضع إطار تشريعى يدعم إدارة المخلفات وتطوير بناء مؤسسى يتحكم فى إدارة قطاع المخلفات على المستوى المحلى والوطنى.