شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة رئيس الجمهورية: أؤكد حق المرأة في المساواة والتمكين والقيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية التحية والتقدير لكل سيدة ناضلت وحققت الإنجازات. وكتبت الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «تحية تقدير واحترام لكل سيدة ناضلت وحقّقت الإنجازات، وأنتهز الفرصة لأُؤكد على حقّها في المساواة والتمكين والقيادة، وأؤمّن على كوْنها شريكا رئيسيا وأساسيا ومساويا للرجل، فهي الطموح والشجاعة والذكاء والإبداع والريادة في كافة المجالات، وهي الأم التي تُشيد بُنياناً وتُخرِج أجيالاً، وهي الأخت، والمرأة العاملة، والفتاة المكافحة المتميزة في كل المجالات. وهي القلب والمركز من الإنسانية، ومن كل الدنيا».

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