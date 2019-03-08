شكرا لقرائتكم خبر عن وفد منظمة الحكومات الأفريقية يتفقد مدينة الأثاث بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وفد منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية «UCLGA» برئاسة جان بيير مباسي، السكرتير العام للمنظمة، بزيارة محافظة دمياط، الجمعة، حيث كان في استقبالهم اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة.

تم استعراض أهم مجالات التعاون بين مصر والمنظمة خلال الفترة الحالية، وإستضافة القاهرة لمكتب اقليم شمال أفريقيا، بالاضافة إلى نظام الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات .

حضر الزيارة كل من أمروش الحسن رئيس بلدية أركانه بمحافظة اغادير المغربية وعضو الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات .

وقام الوفد الافريقي بزيارة إلى مدينة دمياط للأثاث واستمعوا من المسئولين بالمدينة إلى الموقف الراهن بها، خاصة وأنها تمثل أكبر مدينة صناعية متكاملة لصناعة الأثاث والصناعات الخشبية المغذية لها في أفريقيا والشرق الأوسط،

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كما عرض المسئولين عن المدينة مختلف مراحل تنفيذ المشروع، والتي تم تشييده على مساحة 331 فدان وفق أعلى معايير الجودة الخاصة بالمنشآت والمرافق، وكذلك عملية طرح الورش بالمدينة للبيع.

كما شهد اللقاء عرض القيمة الاستراتيجية المضافة المنتظر أن توفرها مدينة دمياط للأثاث للدولة المصرية، بما فيها الزخم المكتسب لتصنيع الأثاث والصناعات الخشبية وتنمية وسائل تسويق وتجارة الأثاث داخلياً ليرتفع من 12 مليار جنيه سنوياً إلى حوالي 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة صادرات مصر من الأثاث الخشبي والصناعات الخشبية من 360 مليون دولار سنوياً إلى حوالي 2 مليار دولار، فضلاً عن إيجاد ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل جديدة.

كما قام الوفد بزيارة بعض الورش والتقى بعدد من العاملين بالمدينة، حيث أشادوا بالمستوى الجيد الذي شاهدوه في المدينة والتي تم تنفيذها بأفضل

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كان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قد استقبل أمس وفد المنظمة بمقر الوزارة وذلك بحضور كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تسعى خلال عام 2019 إلى توفير بعض البرامج التدريبية الموجهة للكوادر الأفريقية في المحليات، وأشار اللواء شعراوى إلى أنه يمكن تنفيذ تلك البرامج في مركز سقارة للتدريب التابع لوزارة التنمية المحلية وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مضيفا أن الوزارة مهتمة بتفعيل التعاون مع دول القارة الأفريقية في مجال المحليات خلال العام الجارى، مضيفاً أن ذلك التعاون إنطلق في شهر نوفمبر الماضى بعد المشاركة بوفد مصرى رفيع المستوى برئاسته و3 محافظين في القمة الثامنة لمؤتمر المدن والحكومات المحلية الأفريقية بالمغرب.

جدير بالذكر فإنه تم اختيار كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ( ممثل دائم ) والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية كأعضاء بالمجلس الأفريقى من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا بالمجلس الأفريقى للمنظمة، بالإضافة إلى أنه تم انتخاب الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط كأحد أعضاء مجلس «شبكة النساء المحلية المنتخبة» من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا.