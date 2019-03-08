شكرا لقرائتكم خبر عن «100 مليون صحة» بالدقهلية تستخدم اللنشات للكشف على مواطنين في بحيرة المنزلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استخدم عدد من فرق مبادرة «100 مليون صحة» بالدقهلية اللانشات للتنقل بعرض بحيرة المنزلة، الجمعة، للكشف والتحليل للصيادين أثناء ممارستهم للصيد بالبحيرة وبجزيرة ابن سلام.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في تصريحات صحفية«استمرار العمل بحملة»100 مليون صحة«خلال العطله الرسمية اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن الفرق الطبية المجهزة والبالغ عددها 2000 فريق موزعين على جميع منافذ تقديم الخدمة يواصلون الليل بالنهار للوصول إلى المستهدف من مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أسرع وقت ممكن».

وأضاف «هناك فرقا طبيا تعمل جاهدة للوصل إلى المواطنين في أماكن عملها واستقلت بعضها لنشات صغيرة وتجولت داخل بحيرة المنزلة وجزيرة ابن سلام للكشف على الصيادين أثناء ممارسة عملهم»، مؤكدا أن شعار المبادرة بالدقهلية «لو في عرض البحر إحنا هنوصلكم» وقال«احنا بنروح للناس في أماكن عملها حتي نشجعهم على الكشف والتحليل للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير الساريه» السكر والضغط والسمنة».