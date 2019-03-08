شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» من سفارة مصر ببرلين توجه الشكر للقطاع الخاص ومنظمي الرحلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة السياحة بالتعاون مع السفارة المصرية في برلين حفل استقبال على هامش المشاركة في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB؛ التي تُعقد خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين، بحضور السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في برلين، ووجهت «المشاط» الشكر للقطاع الخاص ومنظمي الرحلات على دورهم في زيادة حركة السياحة لمصر.

وحضر الحفل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، ووزراء سياحة اليونان وقبرص، وعميد السلك الدبلوماسي العربي سفير لبنان في ألمانيا، وسفراء العديد من الدول العربية منها الجزائر والبحرين واليمن وجامعة الدول العربية، والقائمين بأعمال سفارات المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان الألماني (البوندستاج)، وعميد ولاية براندنبورج الألمانية، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الألمانية سفير ألمانيا السابق بالقاهرة، وعدد من ممثلي كبار منظمي الرحلات وشركات السياحة العالمية.

كما حضر عدد من أعضاء الاتحاد والغرف، وبعض رجال الأعمال والمستثمرين من قطاع السياحة المصريين، والشركات العامة في الجناح المصري، وممثلي الصحافة الألمانية، ومنها مجلة هاندلسبلاط أهم مجلة اقتصادية في ألمانيا.

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وألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة كلمة رحبت فيها بالحضور، وقدمت الشكر للسفير على استضافته، وأشارت إلى أهمية السوق الألماني باعتباره من أهم الأسواق المصدرة للسياحة المصرية.

وقدمت الوزيرة الشكر لمنظمي الرحلات والقطاع الخاص على جهودهم خلال الفترة الماضية لزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، مؤكدة على أهمية التعاون مع القطاع الخاص وكافة شركاء المهنة لتطوير قطاع السياحة المصري.

كما ألقى السفير كلمة ترحيب، أكد خلالها على عمق العلاقات المصرية الألمانية في كافة المجالات، وأثنى على ما تقوم به وزارة السياحة من جهود لزيادة الحركة السياحية إلى مصر، وأشاد بالجناح المصري هذا العام والإقبال الذي شهده من الزائرين.

وقدم وزيرا سياحة دول اليونان وقبرص الشكر للوزيرة والسفير المصري على حسن الاستقبال، مؤكدين على عمق العلاقات التي تربط بين دولهم ومصر، وأشاروا إلى تطلعهم لمزيد من التعاون مع مصر خاصة في مجال السياحة، وفي نهاية الحفل قامت الوزارة بتوزيع الهدايا التذكارية على الحضور.