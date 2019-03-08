شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزهر» في ذكرى «يوم الشهيد»: قواتنا المسلحة تجسد تاريخيًا مجيدًا من البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة، قيادة وضباطا وجنودا، بمناسبة ذكرى «يوم الشهيد»، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام، ذكرى استشهاد الفريق البطل عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذي جسد باستشهاده وسط جنوده في خط الجبهة الأول، نموذجا لجسارة وبسالة المقاتل المصري.

وأكد الأزهر الشريف أن تاريخ قواتنا المسلحة الحافل بالبطولات والتضحيات يعكس قيم الإيمان والبطولة والتضحية التي يتربى عليها جنودنا البواسل، والتي جعلت من جيشنا القدوة في النزاهة والشرف العسكري، ليجسد في كل المحطات درع الوطن الذي يحمي الأرض والشعب، والسيف الذي يردع المعتدي الغاشم، واليد التي تساهم في البناء والتنمية في وقت السلم.

وأشاد الأزهر الشريف بجهود وتضحيات رجال قواتنا المسلحة في مواجهة فلول عصابات الإرهاب، وبما حققوه من بطولات وإنجازات، داعيا المولى -عز وجل- أن يتقبل شهداءنا الأبرار في عليين، وأن يحفظ مصرنا وجيشها من كل سوء ومكروه.