"أطباء الجيزة" تساند مدير معهد القلب: أُقيل ببيانات مغلوطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

طالبت نقابة الأطباء بالجيزة، وزيرة الصحة بالعدول عن قرار إقالة الدكتور جمال شعبان وإعادته لمنصبه كمدير لمعهد القلب.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن البيانات التي بنت عليها وزيرة الصحة قرارها "غير سليمة"؛ نتيجة قصور في نظام الحاسب بالوزارة والذي أخذ في الاعتبار حالات الشرايين التاجية فقط، ولم يأخذ حالات الصمامات والأطفال والطوارئ والحالات التي أجريت مجانا لحين صدور القرار، ثم أخذت حالات قوائم الانتظار التي لم تنته في ٢٠١٨ في كل المستشفيات وضمتها إلى ٢٠١٩ وأصدرت لها قرارات جديدة وبذلك تكون حالات ٢٠١٨ لقوائم الانتظار انتهت بينما المعهد ما زال يجريها.

وأضافت النقابة: "بما أن نظام الوزارة للتسجيل تم تعديله فإن الحالات التي تجرى من قوائم ٢٠١٨ لم تحتسب في سجلات الوزارة، وهو ما جعل الوزيرة تبني قرارها على هذه البيانات المغلوطة".

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كانت وزيرة الصحة هالة زايد أصدرت قرارا أمس، بإقالة الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب، وتعيين الدكتور محمد أسامة بدلا منه.

وأثار قرار وزيرة الصحة، بإقالة الدكتور جمال شعبان، جدلا واسعا داخل وزارة الصحة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهمت وزارة الصحة، شعبان بالتقصير في أداء عمله بتأجيل عدد من الجراحات ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار.

وأوضحت النقابة أنه لا يجوز التحقيق مع الدكتور جمال شعبان إلا بواسطة لجنة خاصة ويكون من ضمن أعضاءها عميد كلية الحقوق؛ طبقا للوائح هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لكونه بدرجة استاذ.