قرينة الرئيس: المرأة شريك رئيسي للرجل.. وهي الطموح والإبداع

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن تقديرها للمرأة المصرية وما حققته من إنجازات، وتأكيد حقها في المساواة.

وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة لها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: "تحية تقدير واحترام لكل سيدة ناضلت وحققت الإنجازات، وأنتهز الفرصة لأُؤكد على حقّها في المساواة والتمكين والقيادة، وأؤمّن على كوْنها شريك رئيسي وأساسي ومساوٍ للرجل".

وأضافت: "هي الطموح والشجاعة والذكاء والإبداع والريادة في المجالات كافة، وهي الأم التي تُشيد بُنيانًا وتُخرِج أجيالاً، وهى الأخت، والمرأة العاملة، والفتاة المكافحة المتميزة في كل المجالات. وهى القلب والمركز من الإنسانية، ومن كل الدنيا".​