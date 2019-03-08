​خلال 14 شهرًا.. الحكومة تقنن 783 كنيسة ومبنى (تسلسل زمني)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، في اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى تابعا لها؛ ليصل إجمالي أعداد الكنائس المقننة 783 كنيسة ومبنىً منذ تشكيل اللجنة عام 2017.

ويرصد "الخليج 365"، تسلسلًا زمنيًا لقرارات تقنين الكنائس، كالآتي:

فبراير 2018

اعتمد مجلس الوزراء إقرار اللجنة الوزارية العليا لتقنين أوضاع الكنائس توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبني خدميا تابعاً.

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أبريل 2018

تمت الموافقة خلال اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس على تقنين أوضاع 166 حالة (102 كنيسة و64 مبنى خدمي تابع) في عدد من المحافظات.

أكتوبر 2018

وافق مجلس الوزراء على قرار اللجنة الوزارية لتقنين أوضاع الكنائس، بتقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى، ليبلغ بذلك عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 340.

نوفمبر 2018

وافقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى، منها 151 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشكل نهائي، و17 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، بعد إثبات أنها غير مقامة على أراض ملك للدولة أو أراض وقف أو أراض محل نزاع قضائي، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 508 كنائس ومبان تابعة.

ديسمبر 2018

أقرت اللجنة تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى تابعاً، منها 9 كنائس ومبان تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، واستيداء حق الدولة بالنسبة لتلك المقامة على أراض ملك الدولة، إضافة إلى 39 كنيسة ومبنى تابعًا تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية واستيداء حق الدولة.