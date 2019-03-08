أخبار مصر | "المحاربين القدماء": تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحاربين القدماء": تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل مصر كل عام في الـ ٩ من مارس بيوم الشهيد، عرفانا بما قدمه الأبطال من تضحيات في سبيل حماية الوطن وترابه، وتكريما لأسرهم لما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن أرض الوطن.

وقال اللواء أ.ح. باسم عزت علام، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحروب: لقد تعلمنا بالقوات المسلحة أن التخطيط الجيد والأخذ بالأسباب هو سمة النجاح؛ لذلك أعدت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خطة شاملة للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، وذلك على أن يتفضل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وكبار قادة القوات المسلحة وبعض القادة السابقين، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول يوم 9 مارس 2019.

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واستكمل: ويتم بعدها إقامة المهرجان الرياضي بجهاز الرياضة للقوات المسلحة يوم الثلاثاء الموافق 12/3/2019 يتم فيه مباريات ودية في كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والعدو بالكراسي المتحركة (تتابع) بين فرق الجمعية وتقديم عروض للموسيقات العسكرية.

ونوه مدير جمعية المحاربين القدماء على إقامة معرض فني للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل خلال المدة 14-23/ 3/2019 لعرض إبداعات وأعمال المحاربين القدماء وعقد ندوة تثقيفية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بتشريف القائد العام ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وتكريم بعض قدامى قادة القوات المسلحة واسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأم المثالية والأب المثالي على مستوى أسر الشهداء ومصابي العمليات وإصدار العدد (57) من مجلة الوفاء والتي تصدرها جمعية المحاربين القدماء.

وأضاف أنه سيجري تنظيم زيارة أسر الشهداء إلى مقابر شهداء الجيش الثاني الميداني والجيش الثالث الميداني، وتكريم اسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في جميع محافظات الجمهورية بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الاحتفال وزيارة مصابي العمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية، وتنفيذ (30) رحلة لأسر الشهداء ومصابي العمليات (المناطق العسكرية – القواعد البحرية الجوية – الكليات العسكرية – مصانع القوات المسلحة – نوادى القوات المسلحة – المزارات السياحية)؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم.

