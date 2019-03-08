أخبار مصر | محافظة القاهرة: إزالة 40 مبنى مخالف بالشرابية والخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة: إزالة 40 مبنى مخالف بالشرابية والخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت أجهزة الأحياء بمحافظة القاهرة، 40 إزالة لمبان تشكل خطورة داهمة بأحياء الشرابية والخليفة ومبان مخالفة وبدون ترخيص، وإزالات بالمهد ورفع إعلانات مخالفة بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه تم خلال الأسبوع الماضي التصدي في المهد لخمس محاولات للبناء المخالف بأحياء شبرا وحدائق القبة والأميرية وحالتين بالمعصرة، وكذلك تم استرداد قطعة أرض وإزالة التعديات عليها بحي طره.

محافظة القاهرة: طلاء العقارات ورسم أعلام دول الأمم الأفريقية على الأسوار

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أعلن أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن بدء أعمال الدهانات بمشاركة المجتمع المدنى والبنوك لجميع العقارات المطلة على الطريق الدائرى ما بين تقاطع الدائـرى وطريق الأوتوستراد حتى مطلع الـدائرى وطـريق الكـورنيش يمين ويسار الطريق بطول 5 كم بالاتجاهين، وذلك بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، فى تصريحات له، أن ذلك يأتى فى إطار الاستعدادات التى تقوم بها الدولة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية وتضافر كل الجهـود لنجاح هذه البطولة وبتكليفـات القيادة السياسية بطلاء واجهات المبانى المقامة بالطوب الأحمر.

وأشار نائب المحافظ، أنه تم توجيه رؤساء مصر القديمة، البساتين، دار السلام، بضــرورة المتـابعـة والإشراف على تلك الأعمال مـع مراعاة الأصول الفنية والهندسية ذات المظهر الحضارى، والتنسيق مع كلية الفنون الجميلة بجامعـة حلـوان لمشاركة طلابها لرسم جداريات على النيوجرسى الممتد بطول الطريق والحرص على دهان البلدورات وأعمدة الإنارة وتزويدها بحوامل لوضع علم مصر عليها وكذلك أعـلام المنتخبات المشاركة فى البطـولة.