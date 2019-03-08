أخبار مصر | غدا.. وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا تحضيريا للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

جابر طايع: "الأوقاف" أول من أخذت بمبادرة "فصل أي موظف حال تعاطيه المخدرات"

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، هو أول من اتخذ بزمام المبادرة الخاصة بفصل أي موظف بالوزارة والجهات التابعة لها إذا ثبت تعاطيه للمخدرات.

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وأضاف "طايع" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، أن العمل بدأ عبر مستشفى الدعاة، والمراكز الصحية التابعة لوزارة الأوقاف، للكشف الطبي والتحليل المفاجئ لجميع العاملين في وزارة الأوقاف، سواء في المديريات الإقليمية الـ 27 أو ديوان عام الوزارة، أو هيئة الأوقاف أو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أو مستشفى الدعاة.

وأشار إلى أن أهمية الأمر تكمن في محورين، الأول سلامة المواطن المصري من تعاطي المخدرات، وثانيًا أن تلك المؤسسة الدينية ينبغي أن تكون قدوة ومثلًا أعلى يحتذى به في جميع أنحاء الجمهورية، معلقا "لا يمكن أن نقبل أن يكون بيننا متعاطي أو مدمن للمخدرات بأي حال من الأحوال".

تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تعاطي طلاب الجامعات للمخدرات على اختلاف أنواعها، وما يمثله الوضع الحالي من خطورة على هؤلاء الشباب، الذين يمثلون حاضر مصر ومستقبلها، ونعتمد عليهم لبناء الدولة وتنفيذ خطتها التنموية على المديين القريب والبعيد.

وأشاد بركات بتوجيهات رئيس الحكومة بتشديد العقوبة على متعاطى المخدرات داخل الجهاز الإدارى للدولة، لتصل إلى حد الفصل، مشيرا إلى أنه أمر فى غاية الأهمية ويهدف للحفاظ على أرواح المصريين والنشء، مطالبا بتطبيقه أيضا على طلاب الجامعات.

وقال النائب إن تنظيم برامج توعوية داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا للتوعية بأضرار السموم؛ ليس كافيا، وإنما يجب اتخاذ إجراءات ضد الطلاب الذين يتم إثبات عودتهم للتعاطى مثل التهديد بالفصل.