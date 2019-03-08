أخبار مصر | وزيرة الهجرة: نثمن دور المرأة المصرية بالخارج في الدفاع عن وطنها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة: نثمن دور المرأة المصرية بالخارج في الدفاع عن وطنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار زيارة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى بيروت، وضمن فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العالمي، قامت فاطمة النجاري حرم السفير نزيه النجاري السفير المصري في بيروت، بدعوة وزيرة الهجرة إلى لقاء رابطة "سيدات مصر" وهن سيدات يقمن في لبنان منذ سنوات طويلة وذلك بمقر منزل سفير مصر في بيروت.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم "حكاية وطن"، موضحًا الإنجازات التي حققتها مصر والمصاعب التي تغلبت عليها، كما قدمت الدكتورة "شيرين كمال بشرى" محاضرة حول الإيجابية ومساعدة الآخرين وكيفية رد الجميل إلى مصر، حيث تفاعل الحاضرات وقدمن الشكر لمعالي الوزيرة على تعدد لقاءاتها بالجالية، معربات عن فخرهن بوجود سيدة بهذه الثقافة على رأس وزارة مصرية في هذه المرحلة.

وفي كلمة لها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم التحية للمرأة المصرية التي تحمي أسرتها وتساند وطنها، كما ثمنت على دور المرأة المصرية بالخارج، واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم تجربتها في وزارة الهجرة، وما حققته الدولة المصرية من إنجازات في عدة مجالات وكذلك ما تطلبه مصر من أبنائها بالخارج أن يكونوا خير سفراء لها من أجل نقل الصورة الصحيحة عما يحدث على أرض الوطن في البلدان التي يعيشون فيها.

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كما أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن لبنان بها نحو 25 ألف عامل مصري ومبدأ التكافل الاجتماعي السائد بينهم يرفع بالتأكيد الروح المعنوية للعمالة المصرية هناك.

هذا وثمنت وزيرة الهجرة دور المرأة المصرية المهاجرة في تمثيل مصر بما يليق، مشيرة إلى تقدير القيادة السياسية لدور ومهام المصريين بالخارج على نحو شامل.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم كذلك بدور المرأة المصرية في المعارك السياسية، والتحذير من مغبة الانسياق خلف وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تطور الحروب في الوقت الراهن.