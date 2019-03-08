أخبار مصر | وزيرة الصحة: مصر ستدعم المنظومة الطبية فى دولة تشاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: مصر ستدعم المنظومة الطبية فى دولة تشاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر ستدعم المنظومة الطبية فى دولة تشاد، من خلال نقل الخبرات المصرية في مجال التعامل مع الأمراض والوبائيات والأمراض المعدية.

وأشارت إلى تسيير قوافل علاجية بكافة التخصصات وعلى رأسها أمراض العيون نظرا؛ لأنها من الاحتياجات الضرورية لدى الجانب التشادي.

تأتي تصريحات الوزيرة، رغم أزمات نقص العديد من الأدوية الحيوية، بجانب تردي الأوضاع في المستشفيات، وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت التصريحات خلال الاجتماع، الذى عقد اليوم الجمعة، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس الوفد المصري، وبحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام، نائب الوزيرة لشئون الدواء، والسفير المصري بتشاد، والدكتور عيسى دوبرانج، وزير الاقتصاد والتنمية التشادى، والسيد عبد الرحمن مختار، وزير البنية التحتية والنقل وفك العزلة التشادى، والسيد عزيز صالح، وزير الصحة العامة التشادى، إضافة إلي رئيسى هيئة تشجيع الاستثمار وغرفة التجارة والصناعة في تشاد.

وذلك في إطار زيارة الوفد المصرى إلى العاصمة التشادية "انجمينا" بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور ممثلين عن شركتى القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للأدوية والكمياويات والمستلزمات الطبية، التابعين لوزارة قطاع الأعمال العام، إضافة إلى أعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين ومجموعة من الشركات المصرية فى مجالات الصحة والدواء والتشييد والبناء.

وأوضحت وزيرة الصحة أن الاجتماع تناول الفرص الاستثمارية بين البلدين وخاصة فى الملف الصحى ، والذي أكد المسئولين فى دولة تشاد ان أهم الملفات التي يجب العمل عليها هو ملف الصحة.

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وأشارت وزيرة الصحة إلى دراسة إنشاء مركز طبى متخصص باحدى المستشفيات الحكومية بتشاد، شبيه مركز سان بول في أديس أبابا، والذى أنشأته مصر.

وقالت وزيرة الصحة إن الاجتماع تطرق إلى إمكانية تقديم مصر عدد من المنح العلاجية و التدريبية للأطباء و التمريض و الفنيين لرفع كفاءتهم المهنية، مشيرة إلى انه سيتم زيادة عدد الأطباء الذين يدرسون الزمالة المصرية بما يعود بالإيجاب على صحة المواطن التشادي.

وأضافت أن الاجتماع تطرق أيضا إلى التعاون في مجال الدواء سواء من خلال تصنيع الدواء في تشاد او تصديره، بسعر زهيد ليصبح فى متناول المواطن التشادي، ووجهت فى هذا الصدد نائب الوزيرة لشئون الدواء، ورئيس الشركة القابضة للأدوية لاتخاذ إجراءات تنفيذية لتحقيق هذا.

واستعرضت وزيرة الصحة، الانجازات التي حققتها مصر فى تنفيذ المبادرات الرئاسية مثل مبادرة" ١٠٠مليون صحة" ، و قوائم الانتظار، و مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرة إلى أن الجانب التشادي أشاد بهذه الإنجازات التي تم تحقيقها فى هذه المبادرات والتى خففت الكثير عن المريض المصري.

ومن المقرر أن تقوم وزيرة الصحة بزيارة تفقدية لاكبر مستشفى حكومي في تشاد لدراسة كيفية دعمها، لرفع كفاءة المنظومة الصحية بتشاد.

ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر نصر إلى اهتمام الدولة المصرية بملف الصحة مسلطة الضوء على الانجازات التي تمت في قطاع الصحة في مصر خلال الفترة الأخيرة.