أخبار مصر | رانيا المشاط تلتقي وزراء سياحة اليونان وقبرص لبحث سبل التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانيا المشاط تلتقي وزراء سياحة اليونان وقبرص لبحث سبل التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بمقر السفارة المصرية ببرلين، بالسيدة الينا كونتورا وزيرة السياحة اليونانية والسيد ساڤاس بيرديوس وزير السياحة القبرصي، بحضور السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا، وذلك لبحث سبل التعاون السياحي المشترك خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك على هامش المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB التى تستمر خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي في العاصمة الالمانية برلين.

وخلال الاجتماع أكد الوزراء على عمق العلاقات بين بلادهم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والى العلاقة القوية التي تربط قادة الثلاث دول وحرصهم على زيادة التعاون في مجال السياحة فيما بينهم.

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وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول تعزيز التعاون السياحى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وخاصة في مجال سياحة "الكروز".

واتفق الوزراء على مشاركة الثلاث دول في المعارض الدولية المتخصصة في سياحة الكروز خلال الفترة القادمة ، مثل معرض بوسيدونيا للنقل البحري في اليونان.

كما تم الاتفاق على تكوين فريق عمل من القطاع الحكومي والخاص من الدول الثلاث لعمل برامج سياحية مشتركة تجمع بين الثلاث دول ، لجذب مزيد من السياحة اليها.