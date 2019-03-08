مصر | مصدر أمنى: لا شبهة جنائية في وفاة سيدة أفريقية بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمنى: لا شبهة جنائية في وفاة سيدة أفريقية بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمنى بقسم أول مدينة نصر، عن نتائج التحريات الأولية للعثور على جثة سيدة أفريقية مجهولة الهوية متوفية داخل شقة مستأجرة بمدينة نصر، مشيرا إلى أن أسباب الوفاة طبيعية، ولا يوجد شبهة جنائية.

كان قد تلقى اللواء اشرف الجندى مدير مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول مفاده تلقيه بلاغا من الأهالى بوجود جثة لسيدة متوفية داخل شقة بمساكن التبة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أيمن فؤاد معاون المباحث إلى مكان الواقعة وعثرت على جثة سيدة أفريقية مجهولة الهوية فى حالة تعفن.

ودلت التحريات أن المتوفية كانت تقيم فى الشقة بمفردها وهى شقة مستأجرة، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أن كانت وفاة طبيعية أو وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.