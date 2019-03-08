مصر | إخماد حريق جراء تسرب غاز بشقة بدار السلام

أخمدت إدارة الحماية المدنية، منذ قليل، حريق داخل شقة بمنطقة دار السلام؛ بسبب تسرب للغاز مما أسفر عن إصابة سيدة وابنتها.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، مفاده نشوب حريق داخل شقة بمنطقة دار السلام، وعلي الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق وتبين إصابة سيدة وابنتها وبعمل التحريات تبين أن تسرب للغاز وراء الحريق.

إخماد حريق "مركب نيلي" بالمعادى دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق مركب "ريفير بايونير" بالمعادى دون وقوع إصابات.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، إنه لا يوجد ضحايا أو مصابين فى الحريق وأن رجال الحماية المدنية حاصروا النيران من جميع الجهات وأخمدوها بعدما التهمت النيران أغلب أجزاء المركب الضخم.

وكان قد نشب منذ قليل حريق ضخم في مركب نيلى بكورنيش المعادى، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ12 سيارة إطفاء لإخماده.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق ضخم فى مركب نيلي وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء لإخماده، وقال مصدر أمنى مسؤول إن الحريق ضخم ويكافح رجال الحماية المدنية؛ لإخماده، وجارٍ الوقوف على ملابساته والتأكد من وجود ضحايا من عدمه.