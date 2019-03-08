شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة المجند الشهيد مصطفى بمسقط رأسه بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالي عزبة الثابت بقرية ميت ربيعة، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية الجمعة، جثمان الشهيد مجند مصطفى محمد عبدالحميد محمد، والذي استشهد متأثرا بإصابته أثناء تأدية واجبه الوطني بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة تقدمها الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة، والعقيد رضا الحسيني، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

خرج الجثمان من مسجد القرية الكبير وسط هتافات مناهضة للإرهاب، وتمت تأدية الصلاة على الشهيد وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية وسط بكاء أهله وذويه، داعين الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، والشهيد له من الأشقاء ثلاثة، ولد وشقيقتان، هو أوسطهم، ووالده متوفى، وكان يعول أمه بعد وفاة والده ويعمل في الإجازة حتى يتمكن من الإنفاق على نفسه وأسرته.

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ومن جانبه، قام محافظ الشرقية بمصافحة والدة الشهيد، مقدماً لها وللأسرة ولأهالي القرية واجب العزاء والمواساة في فقيدهم العزيز شهيد الواجب والوطن، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد الكريم بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وأكد محافظ الشرقية أن الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن مواصلة العمل والبناء والمضي قدما نحو بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها، قائلاً لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة في أذهاننا لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن، دفاعاً عن أمنه واستقراره ودعا المحافظ الجميع للتكاتف والتلاحم خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة الإرهاب واستئصال جذوره لبناء وطن آمن مستقر.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرر تأجيل انطلاق فعاليات ماراثون الشرقية الرياضي والذي كان من المقرر انطلاقه صباح الجمعة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وبمشاركة شباب الشرقية، فور إخطار محافظة الشرقية باستشهاد أحد أبنائها المجندين في القوات المسلحة أثناء تأدية واجبه الوطني بالعريش، وتكريما لدم الشهيد وتقديرا لما قدمه للدفاع عن أمن مصر واستقرارها.

تشييع جنازة الشهيد مصطفى عبد الحميد بالشرقية