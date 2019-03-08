شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: قواتنا المسلحة تجسد تاريخًا مجيدًا من البطولات والتضحيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة، قيادة وضباطا وجنودا، بمناسبة ذكرى "يوم الشهيد"، الذى يوافق التاسع من مارس من كل عام، ذكرى استشهاد الفريق البطل عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذى جسد باستشهاده وسط جنوده فى خط الجبهة الأول، نموذجا لجسارة وبسالة المقاتل المصرى.

وأكد الأزهر الشريف أن تاريخ قواتنا المسلحة الحافل بالبطولات والتضحيات يعكس قيم الإيمان والبطولة والتضحية التى يتربى عليها جنودنا البواسل، والتى جعلت من جيشنا القدوة فى النزاهة والشرف العسكرى، ليجسد فى كل المحطات درع الوطن الذى يحمى الأرض والشعب، والسيف الذى يردع المعتدى الغاشم، واليد التى تساهم فى البناء والتنمية فى وقت السلم.

وأشاد الأزهر الشريف بجهود وتضحيات رجال قواتنا المسلحة فى مواجهة فلول عصابات الإرهاب، وبما حققوه من بطولات وإنجازات، داعيا المولى -عز وجل- أن يتقبل شهداءنا الأبرار فى عليين، وأن يحفظ مصرنا وجيشها من كل سوء ومكروه.