موجز6.. إصابة 6 مواطنين مصريين فى حريق عقار فى حى العزيزية بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، إصابة 6 مواطنين مصريين فى حريق عقار فى حى العزيزية بالسعودية.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

صور.. وزيرا الاقتصاد والبنية التحتية فى تشاد: السيسى يقود إفريقيا نحو التنمية

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عدة اجتماعات مع كل من الدكتور عيسى دوبرانج، وزير الاقتصاد والتنمية التشادى، وعبد الرحمن مختار، وزير البنية التحتية والنقل وفك العزلة التشادى، وعزيز صالح، وزير الصحة العامة التشادى، إضافة إلى رئيسى هيئة تشجيع الاستثمار وغرفة التجارة والصناعة فى تشاد.

شاهد: مقاتلات روسية على سواحل فنزويلا للتصدى للتدخل العسكرى الأمريكى

نشرت صحيفة "إيرالدو دى ميخيكو" المكسيكية تسجيل فيديو لمقاتلات روسية تنتشر على سواحل فنزويلا، وقالت إنه من الممكن أن يكون لدى الحكومة الفنزويلية 24 مقاتلة مسلحة بصواريخ مضادة للغواصات.

إخوانى إماراتى يعترف: نظام قطر يشرعن الإخوان عبر منحها غطاء العمل الخيرى

كشف عبد الرحمن بن صبيح السويدى، المدان فى قضية التنظيم السرى لجماعة الإخوان الإرهابية بدولة الإمارات ومؤلف كتاب كبنجارا، خبايا التنظيم وتأمره على أمن دول الخليح العربى واستقرارها.

مران الزمالك لمواجهة جورماهيا.. عودة حفني وجمعة.. وخطة جروس علي السبورة

قام السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، باصطحاب سبورة خلال المران المقام حاليا بملعب النادي استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني، في المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، علي استاد برج العرب، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

اهتمام أمريكى بمعرض "ملكات مصر" فى متحف ناشيونال جيوجرافيك بواشنطن

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على معرض ملكات مصر المقام فى متحف ناشيونال جيوجرافيك فى العاصمة الأمريكية واشنطن، والذى يستمر لسنة أشهر.

بشرى لمرضى الكبد.. جمال شيحة: علاج فيروس c يحمى مرضى التليف من سرطان الكبد

أعلن العالم المصرى الكبير د. جمال شيحة عضو البرلمان ولجنة التعليم والبحث العلمى أنه اكتشف وبعد دراسة مستفيضة على أكثر من 2287 حالة مرضية ولمدة عام، أن علاج فيروس c يحمى مرضى التليف من الإصابة بسرطان الكبد.

إصابة 6 مواطنين مصريين فى حريق عقار فى حى العزيزية بالسعودية

أصيب 6 مصريين اليوم الجمعة جراء اندلاع حريق فى عمارة مكونة من 4 طوابق فى حى العزيزية بمدينة مكة السعودية.

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"مميش": بدء تشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد منتصف 2020

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن قرب الانتهاء من التعاقدات التي تقوم بها الهيئة الاقتصادية وشركات عالمية لتشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد، على أن يتم تشغيل المحطات منتصف العام المقبل 2020.

الكاف يتوقع مليار مشاهد لحفل قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019 فى مصر

توقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" أن يحظى حفل سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019 المحدد لها 12 أبريل المقبل بمصر، بمشاهدة قياسية.

وزارة الدفاع تنشر عدة فيديوهات توثيقية فى ذكرى يوم الشهيد

لوزارة الدفاع، عدة فيديوهات وثائقية عّن ذكرى يوم الشهيد والتى تحل يوم 9 مارس، مواكبة لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

الاقتصاد فى أسبوع.. كبار رجال الدولة فى bt100 أكبر حفل يشهده مجتمع الأعمال

نشر موقع ”الخليج 365”، خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأخبار الإقتصادية والمالية، حيث شهدت أحداث كان أبرزها، إقامة "bt100" أكبر حفل بحضور كبار رجال الدولة والأعمال والشخصيات العامة، وافتتاح الدكتورة رانيا المشاط، الجناح المصرى ببورصة برلين للتأكيد على أهمية السياحة الألمانية، بالإضافة إلى التذبذب فى أسعار الذهب خلال يومين ليصل الانخفاض إلى 6 جنيهات.

الملكة إليزابيث تضع منشورها الأول على الإنستجرام..فيديو وصور

أصبح لدى موقع انستجرام، مستخدم محبوب جديد، وهى الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، التى قامت بنشر أول مشاركة لها على الموقع الشهير أمس، خلال زيارتها إلى متحف العلوم فى لندن، بعد 43 عاماً، من إرسالها أول بريد إلكترونى لها.

صور.. الأزهرى بخطبة الجمعة: الشهيد يقف شامخاً لأنه تربى فى مدرسة وطنية

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوى بمنطقة التجمع، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية للدولة.

زي النهاردة.. برشلونة يبهر العالم بريمونتادا تاريخية ضد باريس سان جيرمان

في مثل هذا اليوم عام 2017، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع واحدة من الليالى التاريخية التى لا تصدق فى عالم كرة القدم، بعدما قدمّ فريق برشلونة الإسبانى "ريمونتادا" غير مسبوقة حيث نجح فى حسم تأهله للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا بفوز مثير على باريس سان جيرمان الفرنسى (6-1) فى إياب دور الـ16 بالبطولة الأوروبية بعدما كان متأخرًا برباعية نظيفة ذهابًا فى فرنسا.

الإدمان مش بس مخدرات.. علماء يحددون 7 أنواع غريبة له.. مضغ الثلج وأكل التراب والطوب الأغرب.. التسوق والشعور بالذنب بعد شراء ما لا تحتاجه الأبرز.. وعمليات التجميل والأكل بنهم حالات مرضية تحتاج لعلاج

عندما يسمع معظم الناس كلمة "الإدمان" يفكرون فى المخدرات أو الكحول، الذى هو أكثر أنواع الإدمان انتشاراً، لكن هناك أنواع أخرى للإدمان، فأى شىء يصبح الإنسان غير قادراً على السيطرة على نفسه فيه يصبح نوعا من الإدمان، وفى السطور التالية نتعرف على أغرب أنواع الإدمان التى يمكن أن تكون مصاباً بها دون أن تدرى فالإدمان ليس فقط مخدرات.