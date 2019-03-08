إصابة ربة منزل وابنتها في حريق نشب داخل شقتهم بدار السلام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أصيبت سيدة وابنتها، إثر اشتعال النيران داخل شقتهم بمنطقة دار السلام، وتم السيطرة على الحريق ونقل المصابين للمستشفى. وردت إشارة من غرفة عمليات نجدة القاهرة، للإدارة العامة للحماية المدنية، تفيد بنشوب حريق في بشقة سكنية بدار السلام، ووجود مصابين. دفعت القوات على الفور بعدد من سيارات الإطفاء وتم محاصرة النيران وإخمادها قبل امتداها للشقق المجاورة، وتبين إصابة ربة منزل وابنتها وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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