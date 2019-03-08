المشاط تبحث مع وزراء سياحة اليونان وقبرص سبل التعاون المشترك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع الينا كونتورا وزيرة السياحة اليونانية وساڤاس بيرديوس وزير السياحة القبرصي، بحضور السفير بدر عبد العاطى سفير مصر في ألمانيا، سبل التعاون السياحي المشترك خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك علي هامش المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB التى تستمر خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي في العاصمة الالمانية برلين.

وأكد الوزراء خلال الاجتماع – وفقا لبيان لوزارة السياحة- عمق العلاقات بين بلادهم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والى العلاقة القوية التي تربط قادة الثلاث دول وحرصهم على زيادة التعاون في مجال السياحة فيما بينهم.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول تعزيز التعاون السياحى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وخاصة في مجال سياحة "الكروز".

واتفق الوزراء على مشاركة الدول الثلاث في المعارض الدولية المتخصصة في سياحة الكروز خلال الفترة القادمة ، مثل معرض بوسيدونيا للنقل البحري في اليونان.

كما تم الاتفاق على تكوين فريق عمل من القطاع الحكومي والخاص من الدول الثلاث لعمل برامج سياحية مشتركة تجمعها ، لجذب مزيد من السياحة اليها.

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