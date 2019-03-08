"الشركة الوطنية" تكرم موظفيها أبطال حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: كرم مجلس إدارة الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم التابعة لهيئة السكك الحديدية، برئاسة اللواء محمد محمود نصر الله، عددا من موظفي الشركة من العاملين على أرصفة محطة مصر للسكك الحديدية وذلك لشجاعتهم الفائقة ولبطولتهم في القيام بإنقاذ أكثر من شخص في حادثة جرار محطة مصر.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم الجمعة، أنه تم تكريم كل من وليد مرضي حسن، ومحمد عبد الرحمن كمال، ومحمد رمضان الزقم، وأحمد سعيد عبد السلام، وأحمد مصطفى إمام، وقدم المجلس لهم شهادات تقدير وقرر صرف مكافأة مالية فورية لهم نظير شجاعتهم.

كما قرر المجلس صرف تعويض فوري لأسرة العامل بالشركة المتوفي بالأحداث أيمن ممدوح قدرها ٥٠ ألف جنيه، وكذلك التكفل بكافة العمليات والمصاريف اللازمة لعلاج محمد عادل عقدة المصاب بنفس الحادث.

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