انت الان تتابع آداب بنها: مبادرة سرية لمساعدة الطلاب الأكثر احتياجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جامعة بنها

أطلقت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب بجامعة بنها، مبادرة لسداد المصروفات وشراء الكتب الجامعية لغير القادرين من الطلاب وذلك تماشيا مع مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي "من أجل حياة كريمة" لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً. وقالت "الرباط" في تصريحات صحفية، إن المبادرة شخصية منها فقط، وممنوع فيها التبرع من أي شخص أو جهة سوى العميدة، مشيرة إلى أن الهدف منها مساندة الطلاب الغير قادرين مؤكدة أن المبادرة تقوم على السرية المطلقة حفاظا على شعور الطلاب والطالبات.

وأكدت الرباط، أن المبادرة مفتوحة لجميع الطلاب بصورة يومية من أول العام الدراسي، بدون بحث اجتماعي، لاعتمادها على مصداقية الطلاب، مضيفة أن هناك رقم محمول واحد يتم التواصل من خلاله مع الراغبين في الاستفادة من المبادرة بعيدا عن شئون الطلاب ورعاية الشباب، حفاظا على شعورهم وسرية المبادرة. وأشارت الرباط،

Advertisements