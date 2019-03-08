انت الان تتابع الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا.. واحذروا الشبورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا، شديد البرودة ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة..

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى العظمى القاهرة 12 23 شبين الكوم 11 22 طنطا 11 22 دمنهور 10 21 الإسكندرية 11 21 بلطيم 11 21 مطروح 07 19 السلوم 08 20 سيوة 09 24 بورسعيد 14 20 دمياط 13 20 الزقازيق 09 23 الإسماعيلية 08 23 السويس 10 23 العريش 08

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