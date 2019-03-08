شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يفتتح مسجدًا أنشئ من 5 سنوات.. و«شاروبيم»: «علشان أفرح الناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الجمعة، مسجد قاسم حسانين ببني عبيد، والذي تم إنشاؤه وتشغيله منذ أكثر من ٥ سنوات، وسط تعجب من أهالي المدينة، كما شارك المحافظ في احتفالية لحزب «مستقبل وطن» ببني عبيد لتكريم الأمهات المثاليات داخل دار المناسبات الملحقة بالمسجد.

وكان مجدي قاسم حسانين، أمين حزب «مستقبل وطن» ببني عبيد دعا المحافظ لافتتاح المسجد، وتم وضع لوحة رخام جديدة مكتوب عليها: «تفضل الدكتور مهندس كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية بافتتاح مسجد ودار مناسبات المرحوم المستشار قاسم حسانين بحضور الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ جمعة السعيد أحمد مدير أوقاف بني عبيد، والأستاذ جمال شحاته رئيس مركز ومدينة بنى عبيد، ٨ مارس 2019 و١ رجب ١٤٤٠ هجرية»، رغم أن المسجد تم افتتاحه وتشغيله منذ عام ٢٠١٣.

وألقى المحافظ كلمة في الافتتاح، قال فيها: «السادة الحضور كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة غرة شهر رجب المبارك ونحن على أبواب استقبال شهر رمضان فلم يبقي غير 60 يوما فقط، كما أهنئكم بافتتاح مسجد المرحوم المستشار قاسم حسانين وإضافه مسجد جديد بتسعدنا جميعا لأنه بيت من بيوت الله وإضافة للأخلاق وإضافة للإسلام الوسطي وهو منبع التعليم والتعلم وهو ضد الإرهاب والتمرد، وأنا سعيد لوجودي مع هذا الحشد الكبير وفي افتتاح هذا المسجد».

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وحضر المحافظ جزء من قرآن صلاة الجمعة، ثم غادر المسجد لدار المناسبات للمشاركه في احتفال الأم المثالية والذي ينظمه حزب «مستقبل وطن». فيما قال أهالي بني عبيد إن «المسجد تم إنشاؤه منذ 2013 وكانت تصلي به التراويح خلال شهر رمضان على مدار ٥ سنوات سابقة».

ومن جانبه قال «شاروبيم» لـ«المصري اليوم»، «أنا عارف إن المسجد مش جديد لكن قبلت الدعوة علشان أفرح الناس وهم اللي عملوا اللوحه بالإفتتاح والغرض إننا نشارك الناس في بني عبيد فرحتهم بالمسجد واحتفال الأم المثالية بخلاف زيارة مستشفي بني عبيد والوقوف على مشاكلها».

من جانبه، قال الشيخ جمعة السعيد أحمد، مدير الأوقاف، لـ«المصري اليوم»: إن «المسجد أهالي وتم إنشاؤه من 2013 ولم يتم ضمه للأوقاف ولكن جميع العاملين به تابعين للأوقاف، وإن إمام وخطيب المسجد هو الشيخ محمد السيد من خريجي الأزهر الشريف».

وحول افتتاح المسجد رغم مرور أكثر من ٥ سنوات على إنشائه، قال: «مكنش في افتتاح للمسجد ولا حاجة كانت مشاركة في احتفالية تكريم الأم المثالية والذي نظمه حزب مستقبل وطن بدار المناسبات».

وكان قد كتب مجدي قاسم حسانين، أمين حزب «مستقبل وطن» ببني عبيد، على صفحته الشخصية على «فيس بوك»، بتاريخ ٢٣/٧/٢٠١٤، يدعو المواطنين لحضور حفل تكريم حفظ القرآن الكريم والطلبة أوائل الثانوية العامة بتاريخ الجمعة يوم ٢٥/٧/٢٠١٤.