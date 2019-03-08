شكرا لقرائتكم خبر عن مميش يعلن بدء تشغيل ساحات الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد منتصف 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن قرب الإنتهاء من التعاقدات التي تقوم بها الهيئة الاقتصادية وشركات عالمية في تشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرف بورسعيد الجديدة، على أن يتم تشغيل المحطات منتصف العام المقبل ٢٠٢٠.

وأضاف الفريق مميش، أن شركة مرسيدس ستكون إحدى الشركات العالمية التي ستنطلق من ميناء بورسعيد الجديدة كمركز لوجيستي عالمي، وهناك مفاوضات مع كبرى الشركات العالمية للعمل بميناء شرق بورسعيد الجديدة.

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وقال رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم التوقيع مع شركة Ecoslop الفرنسية لإنشاء محطة استقبال ومعالجة مخلفات زيتية، باكورة الخدمات البحرية بميناء شرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية كأحد خدمات القيمة المضافة التي تحقق الموائمة مع متطلبات القوانين الدولية ورؤية مصر ٢٠٣٠ في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة.

كما ستقوم الهيئة بالإعلان قريبا عن تنفيذ محطة RORO من قبل تحالف «NYK Toyota Bollore» بولوريه تويوتا لتشغيل محطة دحرجة السيارات والمركبات بطول رصيف ٦٠٠ متر وساحة ٢٧٠ ألف متر مربع، خلال الشهرين المقبلين.

وقال الفريق مميش، أن الهيئة بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البري والبحري قد قاربت على الإنتهاء من دراسات إنشاء محطة الحاويات CT3 بالأرصفة الشرقية لتشغيل المحطة مع الشركة بطول رصيف ٨٠٠ متر، بالإضافة إلى إقامة منطقة لوجستية خلف المحطة بالمنطقة اللوجستية الأولى على مساحة ٤٢٠ ألف متر مربع، ليتم التوقيع بين الجانبين خلال أيام .

وكشف الفريق مميش عن رغبة شركة قناة السويس للحاويات في التوسعة في محطتهم بميناء شرق بورسعيد لتصل طول الأرصفة ٢٩٥٠ متر رصيف تداول الحاويات.