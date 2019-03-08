شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تحتفل بيوم المرأة العالمي مع رابطة «سيدات مصر» في بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت فاطمة النجاري، حرم نزيه النجاري السفير المصري في بيروت، بدعوة وزيرة الهجرة إلى لقاء رابطة «سيدات مصر»، وهن سيدات يقمن في لبنان منذ سنوات طويلة، وذلك بمقر منزل سفير مصر في بيروت.

يأتي ذلك في إطار زيارة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى بيروت، وضمن فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

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وخلال اللقاء، تم عرض فيلم «حكاية وطن» موضحًا الإنجازات التي حققتها مصر والمصاعب التي تغلبت عليها، كما قدمت الدكتورة شيرين كمال بشرى محاضرة حول الإيجابية ومساعدة الآخرين وكيفية رد الجميل إلى مصر، حيث تفاعل الحاضرات وقدمن الشكر للوزيرة على تعدد لقاءاتها بالجالية، معربات عن فخرهن بوجود سيدة بهذه الثقافة على رأس وزارة مصرية في هذه المرحلة.

وفي كلمة لها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم التحية للمرأة المصرية التي تحمي أسرتها وتساند وطنها، كما ثمنت على دور المرأة المصرية بالخارج، واستعرضت تجربتها في وزارة الهجرة، وما حققته الدولة المصرية من إنجازات في عدة مجالات وكذلك ما تطلبه مصر من أبنائها بالخارج أن يكونوا خير سفراء لها من أجل نقل الصورة الصحيحة عما يحدث على أرض الوطن في البلدان التي يعيشون فيها.

كما أوضحت «مكرم» أن لبنان بها نحو 25 ألف عامل مصري ومبدأ التكافل الاجتماعي السائد بينهم يرفع بالتأكيد الروح المعنوية للعمالة المصرية هناك، وثمنت الوزيرة دور المرأة المصرية المهاجرة في تمثيل مصر بما يليق، مشيرة إلى تقدير القيادة السياسية لدور ومهام المصريين بالخارج على نحو شامل.

وأشادت كذلك بدور المرأة المصرية في المعارك السياسية، والتحذير من مغبة الانسياق خلف وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تطور الحروب في الوقت الراهن.