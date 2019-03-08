شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تشتكي لمحافظ الدقهلية من رائحة الخبز.. و«شاروبيم»: «سيبيهم أخدهم أنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استوقفت إحدى السيدات الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، أثناء تفقده، اليوم الجمعة، لمستشفي بنى عبيد المركزي، وفي يدها كيس ممتلئ بالخبز شاكية من أن الخبز له رائحه سيئة ولا يتقبلها أحد.

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وقالت السيدة، وتدعى عايدة إبراهيم على، ربة منزل، للمحافظ: «ياريت حضرتك تشم رائحة العيش مش مقبولة خالص وعازوين رقابة عليه». فسألها المحافظ: «جايباهم باكم دول؟» فردت: «الرغيف بشلن»، فتهكم المحافظ قائلا: «سيبيهم أخدهم أنا وأدفع لك جنيه.. وهو ده العيش اللي بنأكل منه ولا يوجد منه أي شكوى».

واكمل المحافظ منفعلا: «مين أكل عيش وجاله سرطان؟.. دي إشاعات بتهد البلد، وكلامك يمكن أن يعرضك لمسائلة قانونية».

فتعجبت السيدة وقالت: «أنا مجبتش سيرة السرطان ولا حاجة». ومع انتهاء الحديث بينهما؛ وجه المحافظ بتشكيل لجنة من الصحة والتموين للتحفظ على الخبز وأخذ عينات لتحليلها، مع عمل حملة مكبرة على مخابز بني عبيد وأخذ عينات من الدقيق الذي تشتكي منه السيدة، ووجه الدكتور سعد مكي، وكيل وزراه الصحة، باتخاذ إجراء فورى مع أي مشكلة تهدد صحة المواطنين.