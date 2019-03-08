شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشهد الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يرافقه اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، واللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية لقطاع أمن الجيزة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية بشعار «سلامة الأطفال مسؤوليتنا»، بحضور عدد من طلاب المراحل الدراسية المختلفة.

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وأكد المحافظ على الدور البطولى الذي يقوم به رجال الحماية المدنية من خلال أداء واجبهم الوطني، الذي يكمن في السيطرة على الحرائق وإنقاذ الغرقى والكشف عن المفرقعات، مُشيدًا بالجهد المبذول من رجال الإدارة في إنقاذ حياة البشر على مدار الساعة بلا توقف، لافتا أن اليوم العالمي للحماية المدنية بمثابة تجسيد لتضحيات رجال الحماية وتذكيرًا ببطولاتهم الكبيرة.

وتفقد «راشد» قوات الحماية المدنية واستمع لشرح عن السيارات والمعدات التي تستخدم في الإطفاء والإنقاذ وعمليات الكشف عن المفرقعات وبدل الانقاذ والحرائق وكذلك المعدات الجديدة التى دخلت الخدمة.

كما شاهد عرضًا من رجال الحماية المدنية وفرق الإنقاذ باستخدام المراتب الهوائية والسلم النقالي الهيدروليكي لإنقاذ المواطنين المحتجزين في الأدوار العليا وكيفية التعامل مع المتفجرات والكشف عنها واستخدام روبوت التعامل مع الأجسام الغريبة. وحرص المحافظ في ختام الحفل على التقاط صورة تذكارية مع مديري الأمن والحماية المدنية وقيادات الإدارة والطلاب الذين حضروا الاحتفال.

الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية بمشاركة طلاب المدارس

الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية بمشاركة طلاب المدارس

الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية بمشاركة طلاب المدارس

الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية بمشاركة طلاب المدارس