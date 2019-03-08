شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد العمال»: المرأة المصرية حصلت على مكاسب بدعم من القيادة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بدور المرأة المصرية في مرحلة البناء والتقدم الذي تعيشه مصر حاليا، وأن مشاركة المرأة وخاصة العاملة أصبح لها دور مميز في العطاء بسبب الرعاية التي وفرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لسيدات مصر.

وقال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في بيان بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي 8 مارس الجاري، إن المرأة المصرية حصلت على العديد من الإجراءات الداعمة لها والتي قضت على كافة مظاهر التمييز وتحقيق إصلاحات تشريعية تم بموجبها تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

ومن جانبها، أشارت المهندسة كوثر على، سكرتير المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى مشاركة المرأة العاملة في كافة هذه الأنشطة، مؤكدة أن «عاملات مصر اللاتي حصلن على نسبة مرتفعة في عضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية سوف يبذلن قصارى جهدهن من أجل بناء مستقبل مصر الحضارى وسيكون لهن تمثيل مميز في المجالس المحلية المنتخبة القادمة».