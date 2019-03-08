شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تتسلم جائزة من المنظمة الدولية للسلام والسياحة «IIPT» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مساء الخميس، جائزة من المنظمة الدولية للسلام والسياحة «IIPT»، التي تعمل بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، والجائزة تحت شعار الاحتفاء بها «celebrating her»، تقديرا لجهودها ودورها الريادى في قطاع السياحة في مصر خلال العام الماضي، كما تسلمت الجائزة أيضا وزيرة السياحة اليونانية، إلينا كونتورا.

وقامت بتسليم الجائزة للدكتورة رانيا المشاط، السيدة الأولى لدولة إيسلندا، وهي سفيرة الأمم المتحدة للسياحة والتنمية المستدامة.

حضر الاحتفالية بدر عبدالعاطي، سفير مصر في ألمانيا، والدكتور طالب الرفاعي، الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ورئيس المجلس الاستشاري الدولى للمنظمة الدولية للسلام والسياحة «IIPT».

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وأعربت المشاط عن سعادتها بحصولها على هذه الجائزة، مؤكدة أن السياحة تلعب دورا هاما في بناء ومد جسور التواصل الإنسانى بين البشر ونشر قيم التسامح والسلام بين الشعوب، وقالت إن «كل سائح هو سفير للسلام بين الدول».

وقالت إنها تهدي هذه الجائزة في عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة للنساء المصريات اللاتي أثبتن قدرتهن على لعب دور كبير في مجتمعهن، وتولين المناصب القيادية، مشيرة إلى الدعم الذي توليه الدولة للمرأة المصرية.

وقدمت الوزيرة الشكر لفريق العمل في وزارة السياحة وللقطاع الخاص على الجهود التي بذلوها خلال السنة الماضية، مؤكدة أن مصر تزخر بحضارة عظيمة وشباب عصري مليء بالحيوية يعمل لبناء المستقبل.

وذكرت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الهيكلى لوزارة السياحة يضع في أولوياته زيادة مشاركة المرأة العاملة في قطاع السياحة في مصر، مشيرة إلى أن هدف الوزارة مع القطاع الخاص أن يعمل فرد من كل بيت مصري بقطاع السياحة.

من جانبه، أشار رئيس المنظمة إلى أن هذه الجائزة تهدف إلى الاحتفاء بالنساء الاستثنائيات والرائدات في مجال السياحة والسفر والضيافة لتبنيهم رؤية واضحة في تعزيز السياحة كأداة للسلام والتفاهم بين الشعوب وتمكين المرأة. جدير بالذكر أن هذا الحدث يقام للعام الرابع، حيث تم تدشين الجائزة عام 2015، وأنشئت المنظمة الدولية لنشر السلام والسياحة IIPT منذ 33 عاما.