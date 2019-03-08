شكرا لقرائتكم خبر عن «مفهوم الشهادة» في خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية بمناسبة «يوم الشهيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى أئمة وخطباء المساجد على مستوى الجمهورية خطبة الجمعة حول موضوع «مفهوم الشهادة بين الحقيقة والادعاء» وذلك بمناسبة الاحتفال بـ«يوم الشهيد» الذي يوافق 9 مارس من كل عام. وبثت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة مترجمة بـ10 لغات عالمية وإشارات الصم والبكم، والصوتية للدعاة المكفوفين.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه بمناسبة «يوم الشهيد» واتساقا مع دور وزارة الأوقاف في بيان الحق والباطل، وتمييز الخبيث من الطيب، وحرصها على بيان مكانة ومنزلة الشهيد الحقيقى، والفرق بينه وبين من يلقى بنفسه إلى التهلكة من الجماعات الضالة المفسدة المخربة، فقد أدى جميع أئمة المساجد خطبة الجمعة حول «مفهوم الشهادة بين الحقيقة والادعاء» .

Advertisements

وأوضح وزير الأوقاف أنه تم ترجمة خطبة الجمعة ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية على نطاق واسع عالميا، إضافة إلى ترجمتها إلى لغة الإشارة خدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، لنبين للعالم كله الفرق بين الشهيد الذي يدافع عن وطنه وأرضه وعرضه في إطار الضوابط الشرعية التي لم تترك حق إعلان القتال أو حالة التعبئة العامة أو النوعية حقا للأفراد أو الجماعات إنما جعلته حقا للحاكم وفق ماينظمه القانون والدستور بكل دولة، حتى لا يصير الناس إلى فوضى ومليشيات متناحرة يأكل بعضها بعضا.

وأضاف وزير الأوقاف: «يأتى كل هذا مع تأكيدنا على الدور الوطنى الذي تقوم به قواتنا المسلحة المصرية الباسلة وشرطتنا المصرية الوطنية من جهود تذكر فتشكر في مواجهة عناصر الإفساد والشر من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، إضافة إلى جهودهما في بناء الدولة، مع بيان واجبنا نحو أسر الشهداء وذويهم وأن رعايتهم مطلب شرعى ووطنى، فتحية لشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم الغالية في سبيل الحفاظ على كل ذرة رمل من ثرى مصر الندى، والعمل على أن تظل رايتها مرفوعة عالية خفاقة».

وأكد الوزير أن وزارة الأوقاف قد اعتمدت بيان الأزهر الشريف في التفرقة بين شهيد الحق وقتيل الباطل ركيزة أساسية لخطبة الجمعة ،بمناسبة يوم الشهيد، حيث نص بيان الأزهر الشريف الذي أصدره على أن الشهداء الحقيقيين هم مَن يُدافِعون عن أوطانهم ضد كل مُعتَدٍ ويَدفعون أرواحهم فداءً لحماية ترابها وسمائها وأهلها وكلّ مَن يعيشون على أرضها، وليس هؤلاء الذين يُرَوِّعون أهلَ وطنهم ويُهَدّدون أمنهم وأمانهم ويَسعَونَ إلى نشر الفساد والفوضى في ربوعه.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.