شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم موظفين بشركة «عربات النوم»: أنقذوا أكثر من شخص في «حادثة محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم مجلس إدارة الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم (إحدى شركات هيئة السكك الحديدية)، برئاسة اللواء محمد محمود نصر الله، عددا من موظفي الشركة من العاملين على أرصفة محطة مصر للسكك الحديدية، لشجاعتهم الفائقة ولبطولتهم في القيام بإنقاذ أكثر من شخص في حادثة جرار محطة مصر.

وتم تكريم كل من وليد مرضى حسن، محمد عبدالرحمن كمال، محمد رمضان الزقم، أحمد سعيد عبدالسلام، وأحمد مصطفى إمام، وقدم المجلس لهم شهادات تقدير وقرر صرف مكافأة مالية فورية نظير شجاعتهم.

كما قرر المجلس صرف تعويض فوري لأسرة المتوفى بالأحداث أيمن ممدوح قدرها ٥٠ ألف جنيه، وكذلك التكفل بكافة العمليات والمصاريف اللازمة لعلاج محمد عادل عقدة، والمصاب بنفس الأحداث.