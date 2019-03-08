شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء 3 أيام عن بعض المناطق ببني سويف (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع كهرباء بني سويف، عن فصل التيار الكهربائي أيام: السبت والأحد والاثنين 9،10،11 مارس على الترتيب، عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بني سويف، لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات لضمان استمرار الخدمة بالشكل المطلوب.

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وتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن ساعات فصل التيار، بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يهيب بالمواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ«القطع المؤقت» للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء.

وتتضمن انقطاعات التيار الكهربائي عن التالي: مغذي عز الدين يوم السبت 9/3/ 2019من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، والذي يغذي منطقة حلمي الملط وضواحيها، كما يتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الأوقاف من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهر يوم الأحد 10/3/2019، والذي يغذي أبراج الأوقاف وعزبة التحرير (الصفيح).

كما تتضمن الانقطاعات عن مغذي الرمد والتجارة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهر يوم الاثنين 11/3/2019 والذي يغذي منطقة الرمد والحي الغربي.