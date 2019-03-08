شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم المرأة العالمي.. مطار القاهرة يستقبل السيدات بالورود والشيكولاتة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار القاهرة، صباح الجمعة، الوفود الأجنبية والعربية القادمة إلى مصر بتوزيع الورود والشيكولاتة وشعار «التاء المربوطة... سر قوتك»، على السيدات والفتيات ترحيبًا بهن في مصر.

البادرة جاءت في إطار التعاون القائم بين المجلس القومى للمرأة، مُمثلا في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس برئاسة السفيرة منى عمر، وميناء القاهرة الجوي، مُمثلا في إدارة العلاقات العامة به، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بالتعاون بين المجلس ووزارة الطيران المدني، برئاسة الفريق يونس المصري، مُشيدة بجهود ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس أحمد فوزي، في تقديم الخدمات والإجراءات المُيسرة للزائرين لتسهيل مرورهم.

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وقالت: «سعينا أن يكون احتفالنا بهذا اليوم العالمي للمرأة بشكل مختلف، حيث جاءت فكرة توزيع شعار التاء المربوطة على السيدات في هذا اليوم لكونها أصبحت رمزًا وأيقونة للمرأة المصرية، وهى تعتبر بمثابة ترحيب باسم سيدات مصر بالسيدات القادمات من الخارج، واحتفاء من المجلس القومى للمرأة وتحية لكل نساء العالم، كما تم عرض فيلم التاء المربوطة باللغة الإنجليزية في كل شاشات العرض بصالات الوصول والسفر بالمطار».

ووجهت الدكتورة مايا مرسي التهنئة إلى كل امرأة حول العالم بهذه المناسبة التي يحتفل بها دول العالم اعترافاً وتقديرًا بدور المرأة وإسهاماتها في جميع المجالات، مُتمنية يومًا سعيدًا للمرأة في عيدها، وأن يكون دفعة لها للوصول والتقدم في جميع المجالات.

من جانبها، أعربت السفيرة منى عمر، عضو المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، عن سعادتها وأعضاء اللجنة، بردود الفعل التي تلقتها من السيدات إلى الآن، مُشيرة إلى أنه كان هدفنا ونحن نضع الفكرة وننفذها الترحيب بالسيدات القادمات إلى مصر، والتأكيد على اهتمام مصر بدور المرأة واعترافا بمكانتها في جميع أنحاء العالم، وبهدف الترويج السياحي.

وأبدت سيدات وفتيات قادمات إلى مصر إعجابهن بهذه اللفتة الجميلة، ووجهن الشكر للقائمين عليها، وقمن بالتقاط الصور التذكارية والسلفى بـ«التاء المربوطة» لوضعها على صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي.