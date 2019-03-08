شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مصر ستدعم المنظومة الصحية بتشاد وسننقل خبراتنا فى الوبائيات والأدوية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر ستدعم المنظومة الطبية فى دولة تشاد، من خلال نقل الخبرات المصرية فى مجال التعامل مع الأمراض والوبائيات والأمراض المعدية، مشيرة إلى تسيير قوافل علاجية بكافة التخصصات وعلى رأسها أمراض العيون نظرا لأنها من الاحتياجات الضرورية لدى الجانب التشادى.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقد اليوم، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس الوفد المصري، وبحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام، نائب الوزيرة لشئون الدواء، والسفير المصرى بتشاد، والدكتور عيسى دوبرانج، وزير الاقتصاد والتنمية التشادى، والسيد عبد الرحمن مختار، وزير البنية التحتية والنقل وفك العزلة التشادى، والسيد عزيز صالح، وزير الصحة العامة التشادى، اضافة الى رئيسى هيئة تشجيع الاستثمار وغرفة التجارة والصناعة فى تشاد، وذلك فى اطار زيارة الوفد المصرى إلى العاصمة التشادية "انجمينا" بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور ممثلين عن شركتى القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للأدوية والكمياويات والمستلزمات الطبية، التابعين لوزارة قطاع الاعمال العام، اضافة إلى اعضاء من جمعية رجال الاعمال المصريين ومجموعة من الشركات المصرية فى مجالات الصحة والدواء والتشييد والبناء.

وأوضحت وزيرة الصحة أن الاجتماع تناول الفرص الاستثمارية بين البلدين وخاصة فى الملف الصحى ، والذى أكد المسئولون فى دولة تشاد أن أهم الملفات التى يجب العمل عليها هو ملف الصحة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى دراسة إنشاء مركز طبى متخصص بإحدى المستشفيات الحكومية بتشاد، شبيه مركز سان بول فى أديس أبابا، والذى أنشأته مصر.

وقالت وزيرة الصحة إن الإجتماع تطرق إلى إمكانية تقديم مصر عدد من المنح العلاجية والتدريبية للأطباء والتمريض والفنيين لرفع كفاءتهم المهنية، مشيرة إلى أنه سيتم زيادة عدد الأطباء الذين يدرسون الزمالة المصرية بما يعود بالإيجاب على صحة المواطن التشادى.

وأضافت وزيرة الصحة أن الاجتماع تطرق أيضا إلى التعاون فى مجال الدواء سواء من خلال تصنيع الدواء فى تشاد أو تصديره، بسعر زهيد ليصبح فى متناول المواطن التشادى، ووجهت فى هذا الصدد نائب الوزيرة لشئون الدواء، ورئيس الشركة القابضة للأدوية لاتخاذ إجراءات تنفيذية لتحقيق هذا.

واستعراضت وزيرة الصحة، الإنجازات التى حققتها مصر فى تنفيذ المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة"، وقوائم الانتظار، ومشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، مشيرة إلى أن الجانب التشادى أشاد بهذه الإنجازات التى تم تحقيقها فى هذه المبادرات والتى خففت الكثير عن المريض المصرى.

كما من المقرر أن تقوم وزيرة الصحة بزيارة تفقدية لأكبر مستشفى حكومى فى تشاد لدراسة كيفية دعمها، لرفع كفاءة المنظومة الصحية بتشاد.

ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر نصر إلى اهتمام الدولة المصرية بملف الصحة مسلطة الضوء على الإنجازات التى تمت فى قطاع الصحة فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن الاجتماعات بحثت، تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة فى مجالات البنية الأساسية والأدوية والبناء والتشييد والطاقة المتجددة، وتعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجارى وإقامة مجلس رجال أعمال مصرى تشادى لفتح أسواق خارجية للصادرات المصرية بين مصر وتشاد، إضافة إلى التعاون فى مجالات الثروة الحيوانية والنقل البرى والطيران والموارد المائية والرى.

وفى سياق آخر شاركت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الجمعة، فى احتفالية دولة تشاد بيوم المرأة العالمى، والتى افتتحها الرئيس التشادى، إدريس ديبي، والسيدة قرينته، وذلك فى اطار زيارة الوفد المصرى العاصمة التشادية "انجمينا" ، لبحث تعزيز علاقات التعاون والاستثمار بين البلدين.

ونقلت وزيرتا الصحة والاستثمار، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للرئيس التشادى، وأكدتا على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ورحب الرئيس التشادى، بالوزارتين كونهما سيدتين فى الحكومة المصرية، معربا عن تقديره للقيادة السياسية فى مصر لثقتها وإتاحة الفرصة للمرأة للتولى مثل هذه المناصب القيادية.

وطالب الرئيس التشادى، وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولى والصحة، بنقل تحياته إلى الرئيس السيسي، معربا عن تقدير تشاد لمصر، وقوة ومتانة العلاقات التى تجمع بين البلدين، وأهمية العمل على تنميتها على كافة الأصعدة.