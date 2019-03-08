شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط تلتقى وزيرى السياحة باليونان وقبرص لبحث سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بمقر السفارة المصرية ببرلين، بالينا كونتورا وزيرة السياحة اليونانية وساڤاس بيرديوس وزير السياحة القبرصي، بحضور السفير بدر عبد العاطى سفير مصر في ألمانيا، وذلك لبحث سبل التعاون السياحي المشترك خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك علي هامش المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB التى تستمر خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي في العاصمة الألمانية برلين.



جانب من اللقاء

وخلال الاجتماع أكد الوزراء على عمق العلاقات بين بلادهم فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية وإلى العلاقة القوية التى تربط قادة الثلاث دول وحرصهم على زيادة التعاون في مجال السياحة فيما بينهم.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول تعزيز التعاون السياحى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وخاصة فى مجال سياحة "الكروز".

واتفق الوزراء على مشاركة الثلاث دول فى المعارض الدولية المتخصصة في سياحة الكروز خلال الفترة القادمة ، مثل معرض بوسيدونيا للنقل البحري في اليونان.

كما تم الاتفاق على تكوين فريق عمل من القطاع الحكومي والخاص من الدول الثلاث لعمل برامج سياحية مشتركة تجمع بين الثلاث دول ، لجذب مزيد من السياحة إليها.