شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كورال أطفال مصر يقدم الأغانى الوطنية فى احتفالية لجامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم أطفال كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب عرضًا غنائيا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى فعاليات ختام إطلاق دراسة عمل الأطفال فى الدول العربية والتى أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية والمجلس العربى للطفولة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بحضور عدد من البرلمانيين والشخصيات العامة المهتمة بدعم قضايا حقوق الطفل والمنظمات الإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدنى.

وذكر بيان لوزارة التضامن اليوم، أن أبناء كورال أطفال مصر المشارك بالعرض قدموا الأغانى القومية والوطنية التى لاقت الإعجاب الشديد من الحاضرين حيث أنشد الأطفال أغنيه مصر أم الدنيا وأغنية الوطن الأكبر وأغنيه Do Adear وشارك فى الكورال 40 ابنا من أبناء مؤسسات الرعاية الموهوبين فى الغناء والعزف على الآلات الموسيقية والاستعراض حيث شهدت الفعاليات تكريم الأبناء ومنحهم الميداليات الرمزية كما تم تكريم المايسترو سليم سحاب ومنحه درعا تقديرا لجهوده.

يذكر أن مبادرة كورال اطفال مصر والتى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى عام 2014 تأتى فى إطار إيمان الوزارة بقيمة الفنون فى تنمية الذوق وتهذيب الشخصية وهى احدى المبادرات التى استهدفت تنمية المواهب الفنية فى الموسيقى والغناء والاستعراض و العزف لأبنائنا من دور الرعاية الاجتماعيه، مع العمل على اكتشاف المتميزين منهم وتنمية مواهبهم لتمثيل مصر فى الحفلات والمهرجانات ويصل عدد الاطفال المشاركين بالكورال 267 طفل ومؤخرا انضم للكورال 165 طفلا من المتميزين من ابناء دور الرعاية المختلفة.

وتسعى المبادرة التى تعد تجربة رائدة فى الوطن العربى إلى زيادة عدد الأطفال المشاركين بالكورال لضمان الاستدامة واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، إضافة إلى توفير الأمان الاجتماعى والدعم النفسى مع المساهمة فى تطوير مهارات التفكير الإيجابى والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال .







أبناء كورال اطفال مصر يتالقون باحتفالية جامعة الدول العربية



أبناء كورال اطفال مصر يتالقون باحتفالية جامعة الدول العربية



أبناء كورال أطفال مصر



كورال أطفال مصر



أبناء كورال أطفال مصر



أبناء كورال اطفال مصر يتالقون باحتفالية جامعة الدول العربية