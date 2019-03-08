شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرتا الاستثمار والصحة فى احتفالية تشاد بيوم المرأة بحضور الرئيس التشادى وقرينته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، اليوم، الجمعة، 8 مارس 2019م فى احتفالية دولة تشاد بيوم المرأة العالمى، والتى افتتحها الرئيس التشادى، إدريس ديبي، وقرينته، وذلك فى إطار زيارة الوفد المصرى إلى العاصمة التشادية "انجمينا"، لبحث تعزيز علاقات التعاون والاستثمار بين البلدين.

ونقلت وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولى والصحة، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للرئيس التشادى، وأكدتا عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وطالب الرئيس التشادى، وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولى والصحة، بنقل تحياته إلى الرئيس، معربا عن تقدير تشاد لمصر، وقوة ومتانة العلاقات التى تجمع بين البلدين، وأهمية العمل على تنميتها على جميع الأصعدة.