شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى إماراتى يعترف: نظام قطر يشرعن الإخوان عبر منحها غطاء العمل الخيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الرحمن بن صبيح السويدى، المدان فى قضية التنظيم السرى لجماعة الإخوان الإرهابية بدولة الإمارات ومؤلف كتاب كبنجارا، خبايا التنظيم وتأمره على أمن دول الخليح العربى واستقرارها.

وأوضح السويدى، فى لقاء تليفزيونى، اليوم، الجمعة، أن التنظيم السرى فى الإمارات لم تكن له القدرة على اتخاذ القرار فى أى شأن من شؤونه دون الرجوع للتنظيم العالمى للإخوان الإرهابية، مشيراً إلى أن عمله قائم على التآمر والتغرير بالشباب لتخريب أوطانهم.

وأكد القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، أن النظام القطرى يعمل على شرعنة تنظيمات الإخوان المخالفة للقانون فى بلدانها عبر منحها غطاء العمل الخيرى لتنفيذ أجندته فى دولها.

ونصح الشباب بألا يكونوا أدوات فى يد تنظيمات تخريبية لتنفيذ مصالح وقتية، مشيراً إلى أنه من الأجدى لمن يعملون على تشويه صورة دولتهم بدعم وتمويل من التنظيم الدولى والإعلام القطرى أن يثوبوا إلى رشدهم ويعودوا ليقضوا عقوباتهم وفقاً للقانون حتى يتسنى لهم الانخراط مجدداً فى مجتمعاتهم.

وأضاف السويدى: "أقول للشباب الموجودين الذين دخلوا فى علاقات مع التنظيم السرى راجعوا حساباتكم، دائما مسألة الاستقطاب جميلة لاجتذاب الآخرين".

وأكد ضرورة عدم الانسياق وراء جهات الإعلام التى تدعو لإثارة الفتنة، وأن "يأخذونى وجيلى عبرة أمام أعينهم، وأن يتجهوا إلى المؤسسات المرخصة"، وتابع: "بيعتنا وولاؤنا يجب أن يكونا لولى الأمر شرعًا وقانونًا لا لجماعات أو تنظيمات".

وحول كتابه "كبنجارا"، قال القيادى الإخوانى السابق: إن الكلمة غيرت حياتى، وهى مكونة من جزأين "كب" و"نجارا" وتعنى "إلى السجن".

وتابع: "كبنجارا ألفته بمحض إرادتى دون إكراه، وسردت فيه قصة حياتى، وهدفى أن يتعظ الناس حتى لا يقعوا فى مثل ما وقعت فيه، ولم أكره أو أجبر عليه، ومن يقل غير ذلك فعليه أن يثبت كلامه".

وأكد الاخوانى الاماراتى أن كتابه ناقوس خطر للشباب حتى لا يقعوا فى الأخطاء نفسها التى وقع فيها هو وغيره، خصوصا أن التنظيم الإرهابى لديه الكثير من الحيل والأكاذيب التى يستخدمها لإسقاط الشباب فى حبائله، ويزعم كذبا وبهتانا أن انتهاجهم للعنف والتخريب "جهاد"، ومن يقتل من عناصر التنظيم "يدخل الجنة".

وتناول القيادى الاخوانى المدان فى قضية "التنظيم السرى لجماعة الإخوان الإرهابية فى الإمارات" خبايا العالم السرى للجماعة الإرهابية، وطرقها فى الإيقاع بالشباب واستخدامهم وقودا لتحقيق أغراضها الدنيئة.

ولقي كتاب "كبنجارا.. قصتى مع تنظيم الإخوان المسلمين" صدى كبيرا فى معرض الشارقة الدولى للكتاب الذى عقد فى ديسمبر الماضى، وفق حسن الزعابى، مدير دار مداد، الصادر عنها الكتاب.