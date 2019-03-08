نص تقرير "صحة النواب" بشأن مشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تقرير لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد الشيخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
وتضمن مشروع القانون 17 مادة، تضمنت اختصاص مزاولي مهنة العلاج الطبيعي دون غيرهم بتقييم الحالات ووضع برنامج العلاج الطبيعي الوقائي أو العلاجي مع التنظيم المهنى فنيًا وإداريًا.
وبحسب مشروع القانون، تحدد النقابة شروط القيد بسجلات القيد بها، وكذلك التأكيد على ضرورة مزاولة المهنة بترخيص من وزارة الصحة، وشدد مشروع القانون، العقوبات للمخالفين لنصوصه.
وحصل "الخليج 365" على نص تقرير اللجنة المقرر مناقشته.
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