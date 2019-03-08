وزيرتا الاستثمار والصحة تشاركان في احتفالية تشاد بيوم المرأة العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان اليوم الجمعة فى احتفالية دولة تشاد بيوم المرأة العالمى، والتي افتتحها الرئيس التشادى، إدريس ديبي، والسيدة قرينته، وذلك في إطار زيارة الوفد المصري إلى العاصمة التشادية "أنجمينا"، لبحث تعزيز علاقات التعاون والاستثمار بين البلدين.

ونقلت وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولى والصحة والسكان تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس التشادى وأكدتا عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وطالب الرئيس التشادى وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولي والصحة بنقل تحياته إلى الرئيس السيسى معربا عن تقدير تشاد لمصر وقوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين وأهمية العمل على تنميتها على كافة الأصعدة.