المنظمة الدولية للسلام والسياحة تمنح "المشاط" جائزة لجهودها في تطوير القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي :

تسلمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، جائزة من المنظمة الدولية للسلام والسياحة IIPT التي تعمل بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، والجائزة تحت شعار "الاحتفاء بها celebrating her " وذلك تقديرا لجهودها ودورها الريادي في قطاع السياحة في مصر خلال العام الماضي، كما تسلمت الجائزة أيضا وزيرة السياحة اليونانية السيدة إلينا كونتورا.

وتسلمت "المشاط"، الجائزة من السيدة الأولى لدولة إيسلندا سفيرة الأمم المتحدة للسياحة والتنمية المستدامة، بحضور السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا والدكتور طالب الرفاعي الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ورئيس المجلس الاستشاري الدولى للمنظمة الدولية للسلام والسياحة "IIPT".

وأعربت المشاط، عن سعادتها بحصولها على هذه الجائزة، مؤكدة أن السياحة تلعب دورا هاما في بناء ومد جسور التواصل الإنسانى بين البشر ونشر قيم التسامح والسلام بين الشعوب.

وقالت إن " كل سائح هو سفيرا للسلام بين الدول".

وأهدت المشاط، الجائزة في عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة للنساء المصريات الذين أثبتوا قدرتهم على لعب دورا كبيرا في مجتمعهم، وتولي المناصب القيادية، مشيرة إلى الدعم الذي توليه الدولة للمرأة المصرية.

وقدمت الوزيرة الشكر لفريق العمل في وزارة السياحة وللقطاع الخاص على الجهود التي بذلوها خلال السنة الماضية، مؤكدة أن مصر تزخر بحضارة عظيمة وشباب عصري مليء بالحيوية يعمل لبناء المستقبل.

وقالت إن برنامج الإصلاح الهيكلي لوزارة السياحة يضع في أولوياته زيادة مشاركة المرأة العاملة في قطاع السياحة في مصر، مشيرة إلى أن هدف الوزارة مع القطاع الخاص أن يعمل فرد من كل بيت مصري بقطاع السياحة.

ومن جانبه قال رئيس المنظمة إن هذه الجائزة تهدف إلى الاحتفاء بالنساء الاستثنائيات والرائدات فى مجال السياحة والسفر والضيافة لتبنيهم رؤية واضحة فى تعزيز السياحة كأداة للسلام والتفاهم بين الشعوب، وتمكين المرأة.

يذكر أن هذا الحدث يقام للعام الرابع، حيث تم تدشين الجائزة عام 2015، وأنشئت المنظمة الدولية لنشر السلام والسياحة IIPT منذ 33 عاما .