محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بدور المرأة المصرية فى مرحلة البناء والتقدم الذى تعيشه مصر حاليا، مشيرًا إلى أن مشاركة المرأة وخاصة العاملة أصبح مميزا فى العطاء بسبب الرعاية التى وفرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لسيدات مصر.
جاء ذلك بيان للنائب جبالى المراغى رئيس الإتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم بمناسبة الإحتفال بيوم المرأة العالمى يوم 8 مارس الحالى.
وقال إن المرأة المصرية حصلت على العديد من الحقوق الداعمة لها والتى قضت على كافة مظاهر التميز وذلك إلى جانب تحقيق إصلاحات تشريعية تم بموجبها تميكن المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
من جانبها أشارت المهندسة كوثر على سكرتير المرأة العاملة والطفل بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى مشاركة المرأة العاملة فى كافة هذه الأنشطة.
وأكدت أن عاملات مصر اللاتى حصلن على نسبة مرتفعة فى عضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية سوف يبذلن قصارى جهدهن من أجل بناء مستقبل مصر الحضارى وسيكون لهن تمثيل مميز فى المجالس المحلية المنتخبة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر "اتحاد العمال": مشاركة المرأة أصبح مميزا في العطاء بسبب رعاية الرئيس لسيدات مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.